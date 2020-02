Torna su Rai 1 una delle fiction più amate dal pubblico: parliamo de L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome, la cui prima puntata andrà in onda il prossimo lunedì 10 febbraio e dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I colpi di scena in questo secondo capitolo non mancheranno: Lila, per esempio, dovrà fare i conti con un marito violento e quindi con un matrimonio che non la sta rendendo per niente felice.

Elena, invece, proseguirà il percorso di studi al liceo classico.

La trama della prima puntata de L'amica geniale 2: il ritorno di Lila dal viaggio di nozze

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prima puntata de L'amica geniale 2 di lunedì 10 febbraio rivelano che il ritorno di Lila dal viaggio di nozze non sarà per niente facile. La donna tornerà a casa con degli evidente lividi sul corpo che non passeranno inosservati. Con Elena ritornerà subito la complicità di una volta e le due torneranno ad essere 'amiche per la pelle'.

Elena intanto, che sta frequentando il liceo classico e sogna già l'università, incontrerà l'affascinante Nino Sarratore: il ragazzo eserciterà su di lei un fascino irresistibile. Intanto Lila e Elena trascorreranno assieme degli intensi pomeriggi: tuttavia Elena deciderà di non dire nulla alla sua amica, circa quello che prova nei confronti di Nino.

E poi ancora gli spoiler di questa prima puntata de L'amica geniale 2 rivelano che Antonio verrà a scoprire che Elena si è messa in contatto con la famiglia Solaro, perché ha un obiettivo ben preciso da portare a termine.

Vuole, infatti, che salti il servizio militare per Antonio ed è disposta a tutto per portare a termine la sua 'missione'.

Stefano, invece, dimostrerà di essere giorno dopo giorno uno di quei mariti 'tradizionalisti' e non perderà occasione per mettere le mani addosso a sua moglie Lila. Quest'ultima, però, non ha alcuna intenzione di dargliela per vinta e di adempiere a quelli che sono i 'doveri di moglie' secondo suo marito.

Elena viene promossa a scuola ma i voti sono in calo

Le anticipazioni della puntata d'esordio di questo secondo capitolo in onda il 10 febbraio su Rai 1, inoltre, rivelano che per Elena arriverà la fine dell'anno scolastico che ha portato a termine con fatica e anche con un calo di voti. Nonostante questo, però, la ragazza verrà promossa. E in vista delle vacanze estive, la professoressa Galiani le darà una serie di libri da leggere.

La serie potrà essere vista non soltanto in televisione su Rai 1 ma anche in streaming online sul sito web RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata interamente alla fiction, dove si potranno rivedere anche gli episodi della prima serie.