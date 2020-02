Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso con la vittoria di Diodato e un successo record di pubblico, registrando uno share superiore al 60% nella serata finale. Il cantante ha ammesso ai microfoni di Mara Venier che il suo brano è riferito anche a Levante con cui ha avuto una storia d'amore.

La canzone 'Fai Rumore' è dedicata anche a Levante, l'ex fidanzata di Diodato

A Domenica In, durante la diretta del 9 febbraio, condotta da Mara Venier, il vincitore del Festival di Sanremo ha soddisfatto la curiosità del pubblico che si domandava se la canzone "Fai rumore" fosse dedicata a Levante, la sua ex fidanzata in gara nella stessa kermesse.

Diodato ha tolto ogni dubbio rispondendo davanti ai giornalisti: "Sì, la mia canzone è dedicata anche a Levante".

Il brano parla di quei silenzi che si creano dopo la fine di una relazione e che alzano dei muri. Come ha spiegato Diodato, molto spesso nascono delle incomprensioni dovute alla mancanza di comunicazione. A causa dei silenzi, si alzano dei muri che impediscono di confrontarsi e l'unico modo per abbatterli è proprio quello di aprirsi e far cadere le barriere che dividono due persone. "Fai rumore" è una canzone che può avere più chiavi di lettura ed essere dedicata ad un'amicizia o a una donna.

Su Instagram, nelle ore successive alla vittoria, si era scatenata la curiosità di molti fan che avevano visto un video in cui il cantautore romano Coez guardava gli ultimi minuti del Festival con la sua amica e collega Levante. Al momento della vittoria, Coez si è rivolto alla cantante siciliana affermando che quella canzone era stata scritta per lei, anche se la 32enne ha negato con imbarazzo.

Diodato e Levante hanno avuto una storia d'amore e adesso sono in ottimi rapporti

Adesso ogni dubbio è stato fugato dallo stesso Diodato che ha ammesso il collegamento della canzone vincitrice con la storia d'amore finita poco tempo prima della gara canora. Il cantante tarantino, imbarazzato, ha affermato di non aver mai voluto parlare della sua relazione con Levante, ma con Mara Venier ha rotto il silenzio, ammettendo quello che tutti immaginavano.

Poco dopo la vittoria, Levante su Instagram ha voluto condividere con il pubblico la sua soddisfazione per la vittoria di Diodato con cui è rimasto un rapporto di stima reciproca e postando i suoi complimenti all'ex fidanzato. La cantante siciliana aveva già parlato del legame attuale con Diodato, dichiarando che tra loro non c'erano guerre ma che dopo la storia d'amore erano rimasti in ottimi rapporti. Le sue parole sono state confermate dalla reazione di felicità avuta dietro le quinte dell'Ariston quando ha appreso che sul podio era salito proprio Diodato.