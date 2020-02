Comincia a crescere l'attesa per il prossimo reality di casa Mediaset, ovvero l'Isola dei Famosi, ambientato in Honduras e che vede la partecipazione di un gruppo di personaggi famosi che dovrà sopravvivere in un'isola deserta e affrontare le intemperie. Il programma quest'anno subirà una variazione di tempistica, infatti per 4 anni consecutivi è andato in onda a gennaio mentre ora andrà in onda a marzo con molta probabilità. Il secondo cambio riguarda la conduttrice: dal 2015 il programma è stato condotto da Alessia Marcuzzi, ma quest'anno, come comunicato anche da Mediaset, la conduttrice romana ha abbandonato il timone del programma per dedicarsi ad altro.

A sostituire Alessia Marcuzzi ci potrebbe essere Ilary Blasi, la quale ha rinunciato alla conduzione del Gf Vip 4.

Primi nomi di possibili concorrenti dell'isola dei Famosi

Secondo quanto riportato online, iniziano i preparativi per il reality survivor Mediaset e iniziano a circolare le voci sui presunti concorrenti. Un nome quasi dato per certo è quello di Alessandra Mussolini, classe 1962 è una politica, opinionista e attrice italiana, un carattere forte che farebbe certamente discutere all'interno della trasmissione.

Altro nome potrebbe essere quello di Alessia Macari, classe 1993, nasce a Dublino, in Irlanda e diventa famosa in Italia grazie alla sua partecipazione ad Avanti un altro nel ruolo della Ciociara. Raggiunge l'apice della sua carriera con la vittoria alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016. Altri nomi che il settimanale Spy ha tentato di anticipare, sono quelli di Stefania Orlando e Ascanio Pacelli, due volti noti della televisione e del mondo dello spettacolo.

Il settimanale Oggi anticipa anche un altro nome ed è quello di Rosanna Lambertucci, giornalista, conduttrice e divulgatrice scientifica italiana.

Altri dettagli sul cast

Altre novità saranno presenti in questa nuova edizione dell'isola dei famosi. Oltre al cambio della conduttrice, ci sarebbe il cambio anche dell'inviato, che lo scorso anno è stato Alvin. Al posto di quest'ultimo, che sarebbe impegnato in altri programmi, sta circolando il nome dell'attore turco Can Yaman, conosciuto soprattutto per il ruolo avuto nella fiction di Canale 5, ''Better Sweet''.

L'attore è stato ospite nel programma di Maria De Filippi, C'è posta per te solo poche settimane fa e questa nuova avventura lavorativa potrebbe significare per il giovane acquisire maggiore riconoscimento da parte del pubblico italiano. Probabilmente cambieranno anche gli opinionisti. Il loro ruolo con molta probabilità non sarà più ricoperto da Alba Parietti e Alda D'Eusanio, ma non ci sono ancora nomi ufficiali.