Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la TV Soap che intrattiene i pomeriggi degli italiani da ormai cinque anni su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 in Spagna rivelano che Felipe Alvarez Hermoso comincerà a dubitare della buonafede della fidanzata Genoveva Salmeron, tanto da confessarlo a Ramon Palacios. Lolita Casado, invece, entrerà in travaglio, tanto da destare la preoccupazione di Antonito.

Una Vita: Felipe ha dei dubbi su Genoveva

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate spagnole dal 3 al 7 febbraio 2020 su La 1 rivelano che Santiago e Marcia riusciranno a riappacificarsi dopo aver avuto un parapiglia, mentre Felipe comincerà ad avere dei dubbi su Genoveva, tanto da chiedere informazioni sulla morte di Ursula. Liberto, intanto, impedirà a Rosina di rivelare ai vicini la verità sulla storia d'amore tra Maite e Camino, mentre l'avvocato e la brasiliana si diranno addio per sempre.

Allo stesso tempo, il commissario Mendez spierà un'importante conversazione tra Santiago e la Salmeron. A tal proposito, l'Alvarez Hermoso confesserà a Ramon di avere dei dubbi sulla fidanzata. Infine, il Palacios consiglierà a Jose di scoprire se Julio è davvero suo figlio.

Lolita ha le contrazioni, Marcia incontra Andrade

Le trame di Una Vita, in onda tra un anno in Italia, rivelano che il commissario Mendez comunicherà a Marcia che Andrade vuole incontrarla, se Santiago non le impedisse di parteciparvi.

Lolita, intanto, accuserà alcune contrazioni anticipatorie al parto, tanto da mandare in crisi la famiglia Palacios. Camino, invece, avrà un ennesimo scontro con la madre, nel quale la minaccerà di raccontare a tutti la sua storia con Maite. Nel frattempo, la Casado entrerà in travaglio mentre Andrade confesserà tutta la verità sulla Salmeron e Santiago alla brasiliana. Allo stesso tempo, Liberto comunicherà che Maite ha intenzione di lasciare Acacias 38 a Camino, mentre l'avvocato non apparirà per niente contento delle prossime nozze con la fidanzata.

La Casado entra in travaglio, Ramon e Antonito in crisi

Marcia scoprirà che suo marito è in realtà un complice di Genoveva. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Santiago troverà alla fidanzata un cavallo per cercare di interrompere le nozze con Felipe per riscattarsi. Intanto in chiesa, l'avvocato sarà indeciso se presentarsi alla cerimonia, mentre Liberto e Rosina faranno i testimoni di nozze. A casa Palacios, Lolita entrerà ufficialmente in travaglio, tanto che Ramon e Antonito non sapranno come affrontare la situazione. Per questo motivo, arriverà in loro soccorso Jacinto, che aiuterà la Casado durante le fasi del parto.

Camino, invece, crollerà in un pianto disperato quando scoprirà che la sua fidanzata è stata arrestata dopo aver parlato con la madre. Infine, Marcia in sella al suo cavallo tenterà di impedire all'avvocato di sposare la Salmeron, ci riuscirà? In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.