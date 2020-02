Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole che tornerà in onda da lunedì 10 febbraio con una nuova intensa settimana che si preannuncia ricca di colpi di scena. Giulia, per esempio, dovrà fare i conti con la terribile scoperta dell'inganno da parte di Marcello che in realtà l'ha presa soltanto in giro. Arianna, invece, sarà alle prese con l'organizzazione della festa di San Valentino nel suo locale.

Un posto al sole, anticipazioni al 14 febbraio: Arianna, lontana da Andrea, bacia Samuel

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole fino al 14 febbraio 2020 rivelano che Arianna sarà alle prese con i preparativi per la festa di San Valentino, anche se per lei ci sarà ben poco da festeggiare dato che Andrea non è al suo fianco. Questa lontananza comincerà a farle cambiare idea sulla festa degli innamorati, al punto che la considererà una festa ipocrita e consumistica.

Così, prenderà una drastica decisione: la sera del 14 febbraio resterà a casa e in questo modo sarà lontana da tutte le smancerie che si faranno i vari innamorati ospiti del suo locale. Ma i colpi di scena non mancano mai e gli spoiler della soap opera di Rai 3 rivelano che all'improvviso Fausto, Silvia e Alex saranno alle prese con un terribile mal di pancia che renderà impossibile la loro presenza al locale.

Per Arianna non ci saranno dubbi: la colpa di questo malessere è dovuta alla nuova salsina che è stata preparata da Samuel e utilizzata per farcire i tramezzini che poi sono stati mangiati dallo staff. Le anticipazioni di Un posto al sole, quindi, rivelano che alla fine Arianna sarà 'costretta' a presentarsi al locale per gestire la serata di San Valentino, data l'assenza di personale.

Giulia capisce di essere stata ingannata da Marcello

Come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con un blackout che lascerà l'intero quartiere al buio. Per fortuna, però, che ci penserà Samuel a risolvere tutto: l'uomo con grande intraprendenza riuscirà a riportare il sereno e a fare in modo che la serata possa svolgersi nel migliore dei modi. Gli spoiler della soap rivelano che Arianna resterà profondamente colpita da Samuel, al punto da voler fare per lui qualcosa di inaspettato. Nel momento in cui si salutano, lei tornerà indietro e deciderà di dargli un bacio.

Occhi puntati anche su Giulia, la quale dovrà fare i conti con la terribile scoperta dell'inganno da parte di Marcello.

L'uomo l'ha soltanto raggirata e presa in giro e così Giulia deciderà di rifugiarsi tra i suoi affetti più cari. Vittorio, invece, comincerà a sentirsi oppresso all'interno della sua casa e così progetterà di andare a vivere con Patrizio.