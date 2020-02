Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la TV Soap che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 9 al 14 febbraio su Canale 5 rivelano che Esther Soto susciterà in Dolores il ricordo di Jacinta Ramos. Francisca metterà in atto un nuovo piano per divide Prudencio Ortega e Lola Mendana. Infine si scoprirà che Fernando Mesia e Dori Vilches hanno una pseudo relazione.

Il Segreto, puntate 9-14 febbraio: Maria nota che la terapia è cambiata

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate trasmesse da domenica 9 a venerdì 14 febbraio su Canale 5, rivelano che Maria noterà che Dori Vilches ha modificato qualcosa nella sua fisioterapia. Marcela e Matias consiglieranno a Lola di ritornare a lavorare nella bottega di vini di Prudencio dopo che hanno fatto pace. Intanto i cittadini di Puente Viejo continueranno a vivere momenti di preoccupazione a causa della confisca di Garcia Morales.

Per mettere fine alle maldicenze di Dolores, Don Berengario si presenterà all'emporio comunicando alla donna che Esther è sua figlia. Irene farà paragonare la calligrafia di Fernando con quella del defunto Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte che ha colpito Carmelo con un'arma da fuoco.

Francisca vuole distruggere la felicità di Prudencio e Lola

La notizia di parentela tra il prete e la Soto farà il giro del paese: qui il Castaneda si complimenterà con Don Berengario per la tattica che ha usato con la madre di Hipolito.

Prudencio ignorerà che Mauricio e Francisca stanno mettendo in atto un piano per rovinare la serenità che sta vivendo con la Mendana. Il medico Zabaleta verrà trasferito in un'altra città, mentre Maria accuserà Fernando di aver costretto Dori a effettuare una fisioterapia più tollerabile su di lei. A questo punto il Mesia respingerà le accuse, tuttavia non appena rimarrà da solo in camera si scoprirà che ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda.

Intanto alcuni cittadini incominceranno a lasciare Puente Viejo, ragion per cui Matias sarà molto preoccupato.

Il Segreto anticipazioni fino al 14 febbraio: Ester rievoca in Dolores il ricordo di Jacinta

Le trame de Il Segreto fino al 14 febbraio, rivelano che finalmente Lola accetterà la proposta di matrimonio che gli ha fatto l’Ortega. D'altro canto, Elsa e Isaac faranno sapere a Consuelo di essere giunti a destinazione e di stare bene. La Vilches rinnoverà il suo accordo con Fernando assicurandogli che svolgerà tutti gli ordini che gli ha dato. Tiburcio, invece, suggerirà a Dolores di chiedere scusa al prete per il pettegolezzo che ha diffuso su di lui.

Malgrado ciò, la padrona dell'emporio non avrà alcuna intenzione di accettare il suo consiglio. Don Anselmo ritornerà con grande sorpresa nel piccolo paesino dove farà la conoscenza di Ester. Quest'ultima susciterà in Doleres un ricordo di Jacinta Ramos, la giovane che aveva finto di essere la figlia di Tristan e Pepa. Nel frattempo Carmelo capirà che dietro i movimenti strategici di Garcia Morales potrebbe esserci Fernando. Per finire, una chiacchierata tra il Mesia e Dori farà scoprire ai telespettatori che tra loro c'è una relazione.