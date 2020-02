Continua la programmazione quotidiana di Una vita, in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14:10, eccetto il sabato quando la telenovela lascia spazio alla puntata settimanale di Amici di Maria De Filippi. Sono già state pubblicate sul web le anticipazioni riguardanti le puntate italiane che verranno trasmesse dal 17 al 23 febbraio. Gli spoiler rivelano che nel quartiere di Acacias avverrà il brutale omicidio di frate Guillermo e le indagini svolte da Méndez condurranno ad Ursula. Nel frattempo accadranno eventi spiacevoli anche agli altri personaggi della soap: Celia avrà un malore e verrà trasportata in ospedale mentre Agustina si sentirà tormentata da qualcosa di cui è a conoscenza sulla morte di frate Guillermo.

Anticipazioni della soap Una Vita fino a domenica 23 febbraio

Il pubblico italiano assisterà a nuovi colpi di scena nelle puntate di Una Vita in onda dal 17 al 23 febbraio. Le trame saranno principalmente incentrate sull'efferato omicidio di Frate Guillermo che avverrà poco prima della sua partenza con padre Telmo. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, mentre il Martinez si preparerà alla partenza, qualcuno si introdurrà nella casa parrocchiale e accoltellerà a morte il frate. Più tardi Telmo si recherà dal suo mentore e rimarrà sconvolto alla vista del corpo senza vita del religioso.

Méndez inizierà ad occuparsi del caso interrogando i possibili testimoni. Intanto Telmo continuerà non darsi pace pensando alla triste sorte di Guillermo e accuserà Espineira di essere il colpevole dell'omicidio del frate.

Una Vita in onda dal 17 al 23 febbraio: anticipazioni

Le puntate di Una Vita in onda dal 17 al 23 febbraio continueranno ad essere incentrate sulla misteriosa morte di frate Guillermo.

Le anticipazioni rivelano che, mentre Espineira negherà ogni suo coinvolgimento nell'omicidio del religioso, le indagini arriveranno ad una svolta quando Méndez ascolterà le testimonianze di Agustina e Fabiana. La prima risponderà alle domande del commissario dando l'impressione di sapere più di quel che dice. La seconda riferirà a Méndez di aver visto Ursula litigare con frate Guillermo il giorno in cui è stato ucciso.

Mentre Agustina continuerà a nascondere ciò che ha visto e che ha paura di raccontare, la guardia civile entrerà nella casa parrocchiale e frugherà tra le cose della Dicenta per trovare l'arma del delitto. Nel frattempo Celia starà malissimo e verrà portata in ospedale dove scoprirà di aver perso il figlio che aspettava dal marito Felipe. Preoccupata per ciò che è accaduto alla cugina, Lucìa proporrà al fidanzato Samuel di rinviare il matrimonio fino a che le condizioni di Celia non miglioreranno ma l’Alday non accetterà.