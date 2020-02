Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole che continua ad essere uno dei punti di riferimento della programmazione. Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate in onda dal 17 al 21 febbraio 2020 rivelano che Alberto Palladini prenderà una decisione clamorosa: vuole tornare di nuovo a vivere nello storico palazzo che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti della soap, peccato però che gli altri condomini non siano proprio d'accordo con questa decisione.

Un posto al sole, spoiler dal 17 al 21 febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 21 febbraio rivelano che il rapporto tra Arianna e Andrea, che sta vivendo dei momenti di forte stallo, subirà l'ennesimo scossone che questa volta però si rivelerà positivo. Arianna non ha proprio gradito il comportamento del marito che non si è fatto sentire durante l'ultima permanenza a Londra.

Nonostante questo, però, Andrea riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare dalla sua amata: l'uomo, infatti, la spiazzerà dicendole e ribadendole che resta la cosa più importante della sua vita, che è una donna a dir poco eccezionale e che per lei è disposto a fare tutto pur di non perderla.

Parole che lasciano Arianna con il fiato sospeso: la donna, infatti, sarà a dir poco lusingata dalle parole ricche di affetto e amore che le ha riservato il suo uomo. Peccato, però, che non riesca a liberarsi dai sensi di colpa che ormai la affliggono. Gli spoiler di Un posto al sole, infatti, rivelano che Arianna non riesce a liberarsi dal peso di quel bacio che c'è stato con Samuel ma dopo le parole di Andrea finirà per lasciarsi andare nuovamente alla complicità con il suo uomo.

Andrea e Arianna pronti per adottare un bambino

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate di UPAS, mentre i due saranno alla Terrazza per festeggiare il ritorno a Napoli di Andrea, riceveranno una telefonata del tutto inaspettata. L'associazione a cui si sono rivolti qualche tempo fa ha trovato un bambino da affidare loro in adozione. Arianna sarà al settimo cielo: la donna riceverà le immagini del bambino e penserà già al viaggio che farà in Madagascar per poterlo incontrare e stringere tra le sue braccia.

L'idillio che si è creato tra i due, però, verrà spazzato via da Franco: le anticipazioni della soap opera, infatti, rivelano che l'uomo farà presente alla coppia che adesso dovranno decidere se vivere a Londra oppure a Napoli, dato che per il bene del bambino dovranno stare assieme. Chi dei due riuscirà a spuntarla? Intanto il possibile ritorno di Alberto al Palazzo Palladini creerà non pochi malumori tra i vari condomini.