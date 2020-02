La lite avvenuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 tra Pago e Serena Enardu ha lasciato degli strascichi. Questo pomeriggio, nel confessionale del reality-show di Canale 5, il cantautore sardo ha avanzato dei dubbi sulla sua compagna.

Per chi non avesse seguito la vicenda, durante la decima puntata del GF Pedro aveva avvisato suo fratello Pago di alcuni like messi da Serena Enardu sul profilo Instagram del suo ex tentatore, Alessandro Graziani.

Pago accusa il colpo

In un primo momento Pacifico Settembre si era schierato dalla parte della sua compagna.

Quest’oggi, però, il gieffino ha avanzato alcuni dubbi su Serena Enardu.

Durante alcuni spezzoni del GF mandati in onda giovedì 13 febbraio, infatti, i telespettatori hanno assistito ad un duro sfogo da parte di Pago. Il cantatore sardo si è reso conto che il gesto di Serena è stato molto grave, al contrario di quanto si possa pensare: “Ci vuole un po’ più di attenzione”. Inoltre l’ex marito di Miriana Trevisan ha ammesso di essere stanco, poiché questa situazione lo sta facendo innervosire molto: “Non sono una roccia”.

Pacifico ha rivelato: “Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni, invece no”.

Sebbene Pago sia apparso agli occhi dei telespettatori molto rammaricato, non ha affatto messo in discussione l’amore che Serena prova nei suoi confronti.

Pago e Serena: il commento degli altri concorrenti

Quanto accaduto tra Pacifico Settembre e Serena Enardu all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha diviso il parere degli altri inquilini.

Antonio Zequila è convinto che la 44enne originaria di Cagliari non sia interessata alla notorietà; al contrario Serena sarebbe entrata nella Casa per dimostrare il suo amore a Pago. Andrea Denver crede che all’interno della coppia ci sia un grande sentimento. Chi invece la pensa in modo completamente diverso è Fernanda Lessa: “Lui stava meglio da solo, faceva divertire tutto il gruppo. Adesso si è isolato”.

Per Andrea Montovoli Pago, a differenza dei primi giorni, si sta concentrando solamente sulla liaison, anziché sul percorso intrapreso nella Casa. Patrick Ray Pugliese ha espresso un giudizio piuttosto duro sul ritorno di fiamma della coppia: “A volte Pago ha gli occhi foderati di prosciutto”. Infine, Paola Di Benedetto è convinta che Pacifico Settembre stia valutando un "piano B".

Alfonso Signorini a U&D indaga su Serena Enardu

Giovedì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. Visto che Alessandro Graziani è arrivato negli studi del dating-show per corteggiare Giovanna Abate, Alfonso Signorini ha cercato di indagare su Serena Enardu e su cosa sia successo con il tentatore di Temptation Island Vip Alessandro.

Tina Cipollari ha rivelato che alcune sue amiche a settembre avrebbero avvistato l’ex tronista in giro per Cagliari con il suo ex tentatore.