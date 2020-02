Prosegue l'appuntamento con "Un posto al sole", la longeva soap opera napoletana ambientata nella bellissima Posillipo e trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3. Nelle anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda la seconda settimana di febbraio, ossia da lunedì 10 a venerdì 14, non sono poche le novità che intratterranno come sempre i più accaniti fan e telespettatori della soap. Fra queste, l'ansia di Alberto per la difficile situazione all'interno dei Cantieri, la decisione di Vittorio e Patrizio di andare a vivere insieme e la delusione amorosa di Giulia.

"Un Posto Al Sole" va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. Le repliche della soap possono essere riviste in streaming su Ray Play.

Giulia ha un duro scontro telefonico con Marcello a seguito del quale appare confusa e non sa a chi credere. Mentre Arianna non riesce a rintracciare Andrea per metterlo al corrente della nuova convocazione del tribunale dei minori, Alberto è in ansia per la situazione che si è venuta a creare all'interno dei Cantieri e contatta una sua vecchia conoscenza.

Profondamente delusa dalla sua ultima storia d'amore, Giulia trova conforto tra i familiari e gli amici più cari. Vittorio, sempre più soffocato dall'ambiente familiare, prende assieme all'amico Patrizio la decisione di andare a vivere insieme. Intanto, la domestica di Alberto riceve una notizia che la sconvolge profondamente. Nunzia, per vendicarsi di Alberto e Adriano, i quali hanno distrutto la vita di Clara, chiede aiuto ad un misterioso uomo del suo passato.

Nicotera, tornato a Napoli per un importante caso di camorra, indaga su un personaggio molto pericoloso.

Al pari di Guido, Raffaele è contrario al fatto che Patrizio e Vittorio vadano a vivere da soli e cerca di convincere Poggi a scambiare la propria cantina con quella di Del Bue. Ai Cantieri c'è fermento per l'elezione del nuovo amministratore delegato, e l'astuta imprenditrice Giordano escogita un piano che potrebbe mettere tutti d'accordo.

Dopo essere stato violentemente aggredito, Alberto crede di trovarsi in una situazione più grande di lui e di difficile soluzione. Arriva San Valentino e a Caffè Vulcano tutti si affannano ad organizzare la festa degli innamorati, ma la serata rischia di essere rovinata da un incidente di percorso. Samuel si impegna per cercare di risolvere il problema ed alla fine ci riesce alla grande. Intanto, l'intervista rilasciata da Sebastiano manda Marina su tutte le furie, così l'imprenditrice cerca immediatamente di mettersi in contatto con Fabrizio.