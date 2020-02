Le anticipazioni di Beautiful della settimana dall'1 al 7 marzo 2020 tengono alta l'attenzione su Hope, disperata per la perdita di Beth. La giovane Logan capisce di non poter soddisfare a pieno Liam. Di conseguenza, preferisce vivere da sola il suo dolore, invitando il marito a vivere una vita felice accanto a Steffy, Phoebe e Kelly. La stessa Forrester prova a far cambiare idea ad Hope, ma senza alcun successo.

Nelle puntate della soap in onda la prossima settimana su Canale 5, Flo sarà assalita di nuovo dai sensi di colpa.

Non riuscendo più a mantenere un segreto così importante, si recherà da Hope per dirle che Beth è viva ed altri non è che Phoebe. Intanto, Sally verrà a sapere quasi per caso un retroscena sulla vita sentimentale di Wyatt che la lascerà senza fiato.

Flo vuole dire tutto ad Hope

I sensi di colpa tormenteranno Flo giorno e notte. Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful, la Fulton vedrà al Bikini, il locale dove ha trovato impiego, Katie ed Hope. La giovane complice di Reese conoscerà per la prima volta la madre di Beth e così si avvicinerà a lei con una banale scusa.

Stranamente, tra le due nascerà una certa complicità.

Facendosi coraggio, Flo dirà alla Logan Jr di avere qualcosa di molto importante da comunicarle. Proprio in quel momento però, entrerà al Bikini Zoe che, vedendo Flo e Hope parlare, andrà nel panico. Il segreto su Beth e lo scambio di culle è in pericolo, se non riuscirà ad intervenire in tempo.

Nel frattempo, Wyatt vedrà Flo e gli sembrerà un volto molto familiare.

Il giovane rampollo capirà che si tratta della sua ex fidanzata, il primo amore ai tempi del liceo, non senza un fremito al cuore.

La scoperta di Wyatt su Flo Fulton

Dopo aver adottato Phoebe, elargendo una grossa somma di denaro, Steffy e sua madre Taylor inizieranno a riflettere. Come mai Reese ha preteso così in fretta 250 mila dollari? Inoltre, non riusciranno a capire perché Flo Fulton abbia deciso di dare in adozione la sua bambina.

Come svelano le nuove anticipazioni di Beautiful, Zoe riuscirà a fermare in tempo Flo prima che dica ad Hope che Beth è viva, ma un nuovo retroscena sta per venire a galla.

Successivamente, Sally e Wyatt organizzeranno una cena, invitando sia Flo che Hope, la quale però non se la sentirà di andare all'appuntamento, essendo ancora troppo sofferente e depressa. Lo Spencer e Wyatt si perderanno nei loro ricordi legati al tempi del liceo e saranno pervasi da una strana emozione. Forse, sono ancora legati da un forte sentimento.

Infine, nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dall'1 al 7 marzo 2020 su Canale 5, Wyatt scoprirà - grazie ad Hope - che Phoebe è la figlia di Flo.

Situazione alquanto strana, visto che la Fulton gli aveva sempre detto di non essere mai diventata madre.