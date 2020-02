Saranno imperdibili le puntate di Beautiful in onda la settimana dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 su Canale 5. Thomas, che sarà rientrato a Los Angeles con Douglas, avrà un incidente e finirà in coma. Non sarà chiara la dinamica dell'incidente: è stata Brooke a spingere il figlio di Ridge giù dalla scogliera? I soccorsi arriveranno poco dopo e i medici saranno chiari. Le condizioni di Thomas sono molto gravi e potrebbe non risvegliarsi. Accanto al capezzale ci saranno suo padre e la Logan che, in cuor suo, spera che il ragazzo non si ricordi cosa sia successo in quei drammatici istanti.

Hope e Liam invece, proveranno ad unire le forze per superare il dolore per la perdita dell'adorata Beth.

Beautiful anticipazioni italiane: la paura di Brooke

Nelle prossime puntate della soap opera, trasmesse su Canale 5, Thomas raggiungerà Hope alla casa sulla scogliera. Brooke, temendo che il ragazzo possa farle del male, correrà in soccorso di sua figlia. All'interno dell'abitazione ci sarà un alterco tra i tre e la Logan finirà con il dare una forte spinta a Thomas, il quale cadrà rovinosamente sugli scogli sottostanti.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas verrà immediatamente ricoverato e il dottor Armstrong comunicherà a Ridge il responso: suo figlio potrebbe perdere la vita. Intanto Brooke tremerà al solo pensiero di essere incolpata per la caduta del povero Forrester Jr. .

Intanto Ridge cercherà di fare luce sull'accaduto, ma riceverà solo risposte vaghe da parte della moglie. All'ospedale arriverà anche il commissario Sanchez, deciso a scoprire la verità su quanto è accaduto.

Liam ed Hope uniti nel dolore

Per fortuna, Thomas si riprenderà dopo un delicato intervento chirurgico ma non si ricorderà nulla. Se Brooke farà un sospiro di sollievo, il detective Sanchez continuerà ad interrogare il ragazzo, certo che ci sia sotto qualcosa. Intanto, Bill e Katie verranno messi in difficoltà dopo una domanda di Will riguardante il loro passato.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Hope si confiderà con Liam e Steffy, dicendo loro di come si senta tranquilla e protetta quando stringe tra le braccia la piccola Phoebe.

La Forrester non la prenderà bene e inizierà a pensare che Hope stia maturando verso la bimba un'ossessione.

Flo vuole dire ad Hope la verità

Hope, forse rincuorata dalla vicinanza di Phoebe, accetterà di dare una seconda possibilità al suo matrimonio con Liam. Zoe invece sarà preoccupata del fatto che Flo possa tradire il loro patto e dire ad Hope che Beth è viva.

Come raccontano le nuove anticipazioni della soap opera Beautiful, la modella proverà in tutti i modi a tenere lontane le due. Se il segreto venisse alla luce, lei e suo padre Reese finirebbero in carcere e anche alla stessa Flo toccherebbe la stessa sorte.

Wyatt inizia ad interessarsi a Flo

Nuovi intrighi amorosi nelle puntate di Beautiful in programmazione su Canale 5 dal 24 febbraio al 1° marzo 2020. Wyatt non resterà indifferente al fascino di Flo. In particolare scopriremo che i due hanno avuto una relazione ai tempi del liceo e che la Fulton non ha mai dimenticato il suo dolce Spencer.

Liam intanto, noterà una strana foto in cui compaiono Zoe e Flo: che rapporto hanno le due ragazze? Infine, Wyatt organizzerà una cena con Sally, intenzionato a far conoscere la sua fidanzata alla Fulton. La Spectra non prenderà molto bene questa iniziativa.