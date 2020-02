Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la TV Soap di punta delle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda dall'1 al 6 marzo su Canale 5, annunciano la morte di una protagonista molto amata. Stiamo parlando di Trini Crespo, la quale morirà dopo essere diventata mamma di Milagros. Telmo e Lucia, invece, uniranno le forze per scagionare Ursula.

Una Vita, puntate 1-6 marzo: Trini partorisce Milagros

Le anticipazioni di Una Vita, in onda da domenica 1 a venerdì 6 marzo su Canale 5, rivelano che Telmo si recherà a trovare Ursula in galera.

Qui, la informerà che un mendicante potrebbe aver assistito alla discussione tra lei e Fra Guillermo. Intanto ad Acacias 38 giungerà Salvador Borras, che sosterrà di essere il procuratore sportivo di Tito. A tal proposito, Felipe informerà Inigo che l'accordo stipulato tra l'uomo e Lazcano è valido a tutti gli effetti. Trini, invece, sarà trasportata in ospedale dove i medici decideranno di sottoporla ad un parto cesareo d'urgenza per via dell'ennesima crisi ipertensiva dovuta alla gestosi. Alla fine, la Crespo darà alla luce una splendida bambina, alla quale verrà dato il nome di Milagros.

Martinez, intanto, dirà a Lucia che devono aspettare altro tempo prima di rendere pubblica la loro relazione, nonostante abbia tolto gli abiti talari.

Telmo si scontra con il Priore Espineira

Batan impedirà a Samuel di fuggire da Acacias 38, mentre il mendicante, testimone dell'omicidio di Fra Guillermo verrà ritrovato morto. Nel frattempo, le condizioni di Trini si aggraveranno, tanto che il medico le prescriverà un farmaco anti-ipertensivo da somministrare al bisogno.

Allo stesso tempo, l'ex prete incolperà il Priore Espineira di essere implicato nella morte del senzatetto. Augustina, invece, rivelerà a Fabiana di aver visto il volto del vero colpevole dell'omicidio del mentore di Telmo. Infine, la Crespo sarà dimessa dalla struttura ospedaliera, sebbene debba stare sotto stretto sorveglianza da parte dei famigliari. Per questo motivo, Ramon incaricherà Celia di farle compagnia in quanto deve sbrigare alcune faccende fuori Acacias 38.

Una Vita, spoiler settimanali al 6 marzo: la Crespo muore, Ramon diventa vedovo

Gli spoiler settimanali di Una Vita, in onda prossima settimana su Canale 5 (1-6 marzo), rivelano che Celia diventerà sempre più ossessionata dalla piccola Milagros. Un comportamento, che infastidirà moltissimo la Crespo. Proprio in questo frangente, quest'ultima sarà colta da una grave crisi respiratoria, tanto da essere ritrovata da Ramon deceduta al suo ritorno a casa. Una morte, che farà ben presto il giro di tutto il vecchio quartiere, sebbene l'Alvarez Hermoso dimostri di essere più preoccupata per la salute della sorella di Antonito, che quella della sua sfortunata amica.

Dall'altro canto, il Palacios dimostrerà di non reagire alla disgrazia. Infine, il commissario Mendez darà il permesso a Telmo e Lucia di interrogare Augustina al fine di scagionare Ursula dalla terribile accusa.