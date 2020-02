Ennesimo attacco esterno per Gemma Galgani: la protagonista assoluta di Uomini e donne Over si ritrova ad affrontare le dure dichiarazioni che un suo famoso ex fidanzato ha rilasciato a "Nuovo Tv". Giorgio Manetti, storico cavaliere della trasmissione, ha puntato il dito contro la torinese e il suo percorso più che decennale alla ricerca dell'anima gemella in Tv: secondo l'uomo, la dama non sarebbe realmente intenzionata a trovare l'amore, ma solo a portare avanti un personaggio di successo che regala ascolti record al dating-show.

Giorgio contesta la storica presenza di Gemma nel cast di Uomini e Donne

Oltre ai continui attacchi che riceve da parte di Tina Cipollari, Gemma Galgani deve far fronte alle interviste che rilasciano contro di lei alcune persone che la conoscono molto bene. Giorgio Manetti, per esempio, di recente ha chiacchierato con il settimanale "Nuovo Tv" e non ha avuto belle parole per l'ex fidanzata.

Al giornalista che gli ha chiesto di esprimere un parere sull'esperienza più che decennale della torinese a Uomini e Donne, il "Gabbiano" ha risposto: "Lei è lì da dieci anni a cercare l'amore.

È difficile pensare che una persona sia in trasmissione da tempo e ribadisca sempre che cerca l'amore. Ti conosce tutta Italia ormai, non c'è bisogno più di dirlo".

L'ex cavaliere del Trono Over, inoltre, ha puntualizzato che secondo lui sia Gemma che altri protagonisti del parterre recitano una parte: "Ci vorrebbe più coerenza da chiunque sta lì in cerca di un personaggio".

Il toscano, infine, ha sentenziato che chi non ha le capacità per stare nel mondo dello spettacolo, non dovrebbe prendere in giro il pubblico perché "la gente non è stupida".

Manetti motiva il suo addio a Uomini e Donne

Dopo aver punzecchiato l'ex fidanzata Gemma tramite le pagine di "Nuovo Tv", Giorgio Manetti ha spiegato perché la sua avventura a Uomini e Donne è finita un paio d'anni fa da un momento all'altro.

"Maria De Filippi mi ha sempre concesso molto spazio, ma ad un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta perché non ero più a mio agio", ha fatto sapere l'ex cavaliere in riferimento anche agli attacchi che gli faceva ogni settimana soprattutto Gianni Sperti.

Lasciare il dating-show, però, non si è rivelata una scelta sbagliata per il "Gabbiano" che, da un po' di tempo a questa parte è felice accanto ad una signora di Firenze con la quale convive.

Riavvicinamento a Uomini e Donne tra Gemma e Remo

Mentre Giorgio Manetti l'attacca sostenendo che è a Uomini e Donne soltanto per fare il personaggio, Gemma continua imperterrita nella ricerca della sua anima gemella. Nel corso della puntata del Trono Over che è andata in onda oggi, martedì 25 febbraio, la dama ha vissuto varie emozioni: prima ha pianto dopo aver sentito una sua vecchia fiamma parlare male di lei, ma poi ha ritrovato il sorriso quando ha ballato con un'altra sua storica conoscenza.

Complice la richiesta che ha fatto Tina Cipollari di interpellare in studio alcuni ex della torinese, oggi si è ripresentato davanti alle telecamere Remo Proietti, un cavaliere che la Galgani ha frequentato nel 2013 e per il quale aveva anche deciso di lasciare la trasmissione.

Dopo aver fatto un ballo lento su suggerimento di Gianni Sperti, i due hanno confessato di voler riallacciare un rapporto: l'uomo si è detto predisposto a riprendere la conoscenza con Gemma, quest'ultima si è detta entusiasta di questa seconda possibilità.

La protagonista di U&D Over, dunque, ci riprova con un signore che anni fa le aveva fatto perdere la testa: chissà se dopo le tante delusioni d'amore che ha avuto, è finalmente la volta buona per la Galgani di innamorarsi ed essere corrisposta.