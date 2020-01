Sabato 1° febbraio, la soap Beautiful tornerà a tenere compagnia ai fedelissimi telespettatori con un nuovo ed appassionante episodio, che vedrà Brooke fare la conoscenza della piccola Phoebe. Inconsapevole che si tratti in realtà della nipotina Beth, anche lei sentirà una forte connessione con la neonata. Intanto Zoe tempesterà di domande Flo e avrà il sospetto che la ragazza stia coprendo le malefatte del padre Reese. Non sfuggirà alla modella il fatto che, nell'ex appartamento del padre, vi siano tracce della presenza di un neonato.

Anticipazioni Beautiful: Brooke si scioglie non appena tiene in braccio Phoebe

I fan di Beautiful assisteranno, nel nuovo episodio in onda sabato 1° febbraio, all'incontro di Brooke con la piccola Phoebe. La moglie di Ridge infatti, si recherà a trovare Steffy e, dopo essersi complimentata con lei per il coraggio avuto nell'adottare una bambina, non perderà occasione per farle notare come questo possa ferire Hope. Dal canto suo, la Forrester sembrerà molto sicura che la sorellastra la aiuterà nella gestione delle bambine, soprattutto dopo averla vista con Phoebe.

Anche Brooke farà la conoscenza della nuova arrivata e tenendola tra le braccia, sentirà un legame speciale e fortissimo con la neonata, all'oscuro che si tratti proprio della nipotina.

Trama Beautiful 1° febbraio: Brooke coccola con amore la figlia adottiva di Steffy

Steffy, vedendo come Brooke sia commossa nel cullare Phoebe, si renderà conto che anche per lei è stata molto dura. Non solo ha visto soffrire Hope, ma ha perso a sua volta una nipotina.

Mentre Brooke continuerà a coccolare la piccola Phoebe, Zoe sarà più che mai determinata a scoprire gli ultimi intrighi del padre. Come noto, la ragazza si è intrufolata nell'ex appartamento del padre, trovandoci inaspettatamente Flo. Nel nuovo appuntamento, la modella comincerà a tempestare di domande la giovane, scoprendo che è un'ex fiamma di Reese e che ha lavorato come croupier a Las Vegas.

Beautiful spoiler: Zoe comincia a sospettare di Reese e Flo riguardo l'adozione di Phoebe

Nonostante sia intenta a fare il terzo grado a Flo, Zoe noterà dei pannolini che la Fulton cercherà invano di nasconde, e intuirà che nell'appartamento vi è stata la presenza di un neonato. Le mille domande della Buckingham non otterranno risposta, ma sarà chiaro per Zoe che il padre le sta nascondendo qualcosa. Flo quindi, inviterà la modella a chiedere spiegazioni direttamente a Reese, facendo sorgere il dubbio nella ragazza che, a Catalina, sia successo qualcosa di poco chiaro durante il parto di Hope

Per scoprire ulteriori dettagli sulle vicende legate alla famiglia Forrester, non resta che seguire il nuovo episodio di Beautiful in onda sabato 1° febbraio a partire dalle 13:40 su Canale 5.