Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la tv soap americana nata dalla penna dei fratelli Bell. Gli spoiler delle puntate in programma dal 17 al 23 febbraio 2020, su Canale 5, rivelano che Zoe Buckingham deciderà di non svelare a nessuno quanto scoperto sul padre Reese. Hope Logan, invece, apparirà sempre più in crisi, tanto da spingere Liam Spencer a trascorrere più tempo insieme con Steffy Forrester, destando il malcontento di Brooke.

Beautiful, puntate 17-23 febbraio: Zoe non tradirà il segreto di Reese

Le anticipazioni di Beautiful, focalizzate sulle puntate che verranno trasmesse da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Zoe non riuscirà a rivelare la verità dello scambio delle culle, dopo aver visto lo straordinario legame sorto tra Steffy e Phoebe. Per questo motivo la Buckingham affronterà nuovamente Reese, rassicurandolo che non tradirà il suo segreto. Intanto Wyatt sarà molto felice di tornare a lavorare per suo padre, ma vuole coinvolgere nel progetto anche Sally.

Entrambi, infatti, sognano di far risorgere la Spectra Fashion, ma per farlo dovrà attendere l'approvazione del magnate. Di conseguenza, lo Spencer chiederà al padre di aprire un settore dedicato alla moda. Un'idea che non entusiasmerà affatto l'editore, che approfitterà dell'addio di Thorne per riavvicinarsi a Katie.

Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy

Liam (Scott Clifton) sarà molto in ansia per il comportamento di Hope (Annika Noelle).

A tal proposito, quest'ultima pretenderà che il marito trascorra sempre più tempo insieme a Phoebe e Kelly. Justin e Donna, invece, tiferanno per il ritorno di fiamma tra Bill e Katie, mentre Brooke sarà molto preoccupata per Hope, in quanto sta spingendo Liam tra le braccia di Steffy. La Logan, a questo punto, si recherà a casa di Steffy per trovare le bambine. Qui la donna confesserà alla Forrester che sua figlia sta attraversando un periodo buio.

Dall'altro canto, la sorella di Thomas cercherà di rassicurarla, in quanto non ha nessuna intenzione di rovinare le nozze tra la sua sorellastra e lo Spencer. Infine, il magnate non vorrà investire nella moda, tanto da rivelarlo a Wyatt.

Sally e Wyatt pronti a lasciare la Forrester Creations

Le trame di Beautiful in onda settimana prossima (17-23 febbraio 2020) su Canale 5, rivelano che Bill, successivamente, cambierà idea e lo farà perché capisce che è un modo per ripagare il suo debito nei confronti di Sally (Courtney Hope). Di conseguenza, accetterà di rilanciare la Spectra Fashion. Hope, invece, tornerà sulla casa nella scogliera, dove Steffy la spronerà a combattere per il suo matrimonio.

Peccato che una volta arrivato Liam, lo convincerà a restare con l'ex moglie per il bene delle bambine. In seguito la Logan si toglierà l'anello nuziale. Wyatt e la fidanzata, invece, confesseranno a Eric e Quinn che presto abbandoneranno la Forrester Creations, in quanto lo Spencer ha deciso di rilanciare la Spectra Fashion. Per questo motivo la coppia si presenterà dal magnate per firmare i documenti necessari. Qui i due giovani scopriranno che il ricco editore ha intenzione di chiamare la casa di moda Spencer Fashion, invece di Spectra Fashion.