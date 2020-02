Una nuova puntata ricca di colpi di scena attende i fan di Beautiful nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. Su Canale 5, a partire dalle 14:00 circa, i telespettatori non potranno fare a meno di notare come Hope sia molto depressa e non riesca a superare il dolore per la perdita della piccola Beth. La Logan, parlando con Brooke, arriverà a pensare che Liam dovrebbe stare accanto a Steffy e alle piccole Kelly e Phoebe e, solo con le successive puntate, si capiranno le sue reali intenzioni riguardo il matrimonio con lo Spencer.

Nel frattempo, Zoe si troverà a casa di Steffy pronta raccontarle la verità su Phoebe ma, a sorpresa, farà un passo indietro.

Beautiful, trama 16 febbraio: Hope non riesce a superare il dolore per la perdita di Beth

Una nuova puntata di Beautiful attende i numerosissimi fan nel pomeriggio domenicale di canale 5 dedicato alle soap opera. Durante l'episodio, Hope mostrerà tutta la sua sofferenza e sembrerà particolarmente depressa. La Logan infatti, nonostante abbia trovato conforto tenendo tra le braccia Phoebe, continuerà a ripensare alla sua piccola Beth e non si capaciterà del fatto di non essere riuscita a diventare madre.

Come noto, Hope si incolpa per essere svenuta durante il parto e per non essere riuscita a salvare la vita alla sua bambina. I sensi di colpa quindi, la faranno sprofondare sempre più nel baratro della depressione, dalla quale sembrerà non riuscire ad uscire.

Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy nella nuova puntata di Beautiful

Proprio nel corso di una conversazione con la madre Brooke, Hope manifesterà il desiderio che Liam stia accanto a Steffy e alle bambine.

Sembrerà dunque che la giovane stia spingendo il marito tra le braccia della ex moglie, mettendo di fatto in crisi il loro matrimonio. La Logan, in questo frangente, penserà di essere di troppo e, per tale motivo proverà ad allontanare Liam da sé. Intanto Zoe, ancora sconvolta dopo aver scoperto lo scambio di neonati messo in atto da Reese, si troverà a casa di Steffy per raccontarle la verità sulla vera identità di Phoebe, ma non troverà il coraggio di farlo, dopo aver visto tutto l'amore che la Forrester riserva alla bambina che, come noto, è in realtà la figlia creduta morta di Hope.

Riuscirà la figlia di Brooke a scoprire che la sua bambina non è morta come ha voluto invece farle credere Reese?

Inattesa di ulteriori novità in merito alle decisioni di Hope sul suo matrimonio con Liam, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda domenica 16 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:00. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.