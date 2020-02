Il progetto è di quelli importanti, ZeroZeroZero vuole essere la serie evento del 2020. Dopo il successo di Gomorra, Sky punta su un altro progetto basato su un romanzo dello scrittore Roberto Saviano. L'autore è un giornalista, scrittore e sceneggiatore. Insieme al regista e sceneggiatore Stefano Sollima è il creatore di Gomorra, la Serie TV che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, lo show è stato venduto in più di cinquanta paesi. Questo nuovo progetto ZeroZeroZero è in onda con due episodi settimanali dal 14 febbraio sul canale satellitare Sky Atlantic.

La produzione di ZeroZeroZero.

Il cast è assolutamente di rilievo: Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico, Harold Torres, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo. Per realizzare lo script di ZeroZeroZero, ci sono voluti tre sceneggiatori famosi: Leonardo Fasoli, Stefano Sollima, Mauricio Katz.

La regia della serie, in tutto otto episodi è stata affidata a tre registi di talento: Janus Metz, Pablo Trapero, e lo stesso Stefano Sollima.

ZeroZeroZero è una produzione internazionale: italiana, statunitense e francese, per la sua realizzazione si sono riuniti tre colossi della comunicazione: Sky, Amazon Studios e Canal+.

L'opera è basata sul Romanzo best seller ZeroZeroZero, di Roberto Saviano, uno degli autori internazionali più acclamati. Il suo romanzo Gomorra, che precede la pubblicazione di ZeroZeroZero, è stato pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Mondadori, ed è stato tradotto in 52 lingue vendendo oltre dieci milioni di copie nel mondo, di cui oltre due milioni solo in Italia.

Per realizzare le riprese le varie Troupe Cinematografiche, hanno lavorato in Messico, negli Stati Uniti, in Africa Centrale, Spagna, Regno Unito, e in Italia.

Lo show inutile dirlo ha budget milionario. Nonostante questo la realizzazione della serie ha avuto delle vicissitudini durante la produzione che ne hanno rallentato la distribuzione.

I primi due episodi, sono stati presentati in anteprima mondiale alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel settembre del 2019.

Finalmente dopo i ritardi debutta su Sky Atlantic il 14 febbraio 2020.

Trama primi due episodi

Il racconto di ZeroZeroZero, inizia in Calabria, quando un vecchio Boss di un potente clan della ‘ndrangheta decide di acquistare un enorme carico di cocaina in Messico, per riscattarsi nei confronti di altri Clan. I primi episodi raccontano la vicenda tra attentati, blitz e morti ammazzati. Gli eventi fanno capire da subito, che in questa operazione nulla è come sembra e tutti i personaggi non possono fidarsi di niente e di nessuno, innanzitutto, dei propri familiari. Dopo una serie di incidenti il carico di droga, grazie ad alcuni militari corrotti riesce a partire per l’Italia.

Valutazioni

Stefano Sollima dopo avere creato Gomorra la serie, avvicina un altro romanzo di Saviano. La messa in scena è dinamica ed il regista sfrutta bene il grosso budget a disposizione. Le musiche elettroniche degli scozzesi Mogwai, creano un sottofondo musicale onnipresente ma mai invadente.

Sembra proprio che tutto vada nel verso giusto, qualcosa però la collega troppo a Gomorra. La grafica di testa simile come stile, la colonna sonora dei Mogwai, che ha alcune sonorità vicine hai Mokadelic autori della soundtrack della precedente serie TV. Per finire anche i movimenti di camera a spalla a seguire i personaggi hanno un senso di deja-vu.

Troppe forse le inquadrature in totale anche quando ormai sono inutili, perché conosciamo la location. Pochi i close-up, innanzitutto quando servono a descrivere gli stati d’animo.

La serie in definitiva doveva prendere meglio le distanze da progetti come Gomorra e Narcos.

Bisogna considerare che i due episodi hanno la regia di Stefano Sollima, mentre quelli che seguono sono diretti da Janus Metz, e Pablo Trapero.

Quindi per avere una visione globale del progetto bisogna aspettare gli altri episodi, in onda venerdì prossimo 21 febbraio, prima di dare una valutazione finale.