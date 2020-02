Una nuova puntata di ricca di emozioni attende i fan di Beautiful nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio, quando si tornerà a parlare dell'atteggiamento di Hope nei confronti della piccola Phoebe, la neonata appena adottata da Steffy.

La Logan infatti, sembrerà essersi attaccata morbosamente alla piccola e ciò, non solo desterà la preoccupazione di Steffy e Liam, ma anche quella di Brooke. Sembrerà infatti che Hope abbia scambiato Phoebe per la piccola Beth. Intanto Zoe, sarà alle prese con la sconcertante scoperta fatta a casa di Flo e riguardante proprio l'adozione della piccola Phoebe.

Anticipazioni Beautiful: Hope è serena solo con la piccola Phoebe

Continuano le emozioni per i telespettatori di Beautiful che anche il prossimo 7 febbraio assisteranno ad una nuova ed entusiasmante puntata. A partire dalle ore 13:40 su Canale 5, si tornerà a parlare di Hope e di come la giovane stia affrontando il lutto per la perdita della figlia Beth. Come noto, la bambina è morta durante il parto a Catalina o almeno così ha voluto far credere Reese.

I telespettattori già sanno che in realtà Beth è viva e che si tratta proprio della bimba adottatta da Steffy.

Dopo averla conosciuta e tenuta tra le braccia, Hope avrà sentito con la neonata una sintonia incredibile e da quel momento si sentirà più serena e pronta a guardare al futuro. Il suo però, con il passare delle puntate, sembrerà essere un attaccamento morboso. Intanto Brooke, farà una sorpresa alla figlia, facendole trovare la casa pulita, profumata e piena di fiori.

Beautiful, trama del 7 febbraio: Brooke e Ridge temono che Hope abbia scambiato Phoebe per Beth

L'atteggiamento di Hope nei confronti di Phoebe non passerà inosservato e desterà la preoccupazione, in primis, di Liam e Steffy. Anche Brooke sarà preoccupata per la figlia, dopo che Hope le confesserà quanto bene le stia facendo passare del tempo con Phoebe. Nonostante Ridge e Brooke siano contenti per la ritrovata serenità di Hope, non potranno fare a meno di notare che la ragazza sembrerà aver scambiato Phoebe per Beth.

Intanto Zoe, sarà rimasta sconcertata dopo aver scoperto i documenti dell'adozione a casa di Flo e vorrà indagare sulla relazione tra la Fulton e il padre Reese, certa che i due siano implicati in loschi traffici. La figlia di Reese potrebbe essere sul punto di scoprire lo scambio di neonati avvenuto a Catalina.

In attesa di ulteriori novità al riguardo, si ricorda che il nuovo appuntamento con la soap tv Beautiful è previsto per venerdì 7 febbraio a partire dalle 13.40 su Canale 5.