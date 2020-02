La vita di Sally Spectra ha subito un grosso stravolgimento nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti lunedì 10 febbraio. La donna, infatti, ha scoperto di avere un brutto male, con zero speranze di guarigione: purtroppo la diagnosi la condanna a vivere per poco tempo. Nel mentre, Quinn vuole che Wyatt e Flo accelerino i preparativi per le nozze.

Beautiful, anticipazioni americane: Wyatt sente che in Sally c'è qualcosa che non va

Wyatt è molto preoccupato per Sally: sente che nella vita della donna sta succedendo qualcosa e la faccenda non riguarderebbe la loro rottura.

Per questo motivo, lo Spencer decide di confrontarsi con Bill. Il padre lo rassicura, dicendogli che ha affrontato la relazione con la Spectra con le migliori intenzioni, ma Wyatt sa una cosa: ha lasciato Sally per ben due volte per tornare da Flo, perciò sente che la donna sta male per colpa sua, quindi vorrebbe fare qualcosa per farla stare meglio.

Nel mentre, Sally sta affrontando uno dei momenti più duri della sua vita. Insieme a Katie si trova presso lo studio medico della dottoressa Escobar per conoscere i risultati degli esami a cui si è sottoposta.

Purtroppo, le notizie per la Spectra non sono delle migliori, la diagnosi, infatti, è molto chiara: per Sally ci sono poche speranze e alla donna non resterebbe tanto tempo da vivere.

Katie cerca di supportarla, chiedendo al medico se si può fare qualcosa. Purtroppo la risposta è negativa, ma la dottoressa invita la Spectra a rivolgersi a un altro medico per una seconda opinione. Sally è disperata, per questo Katie le consiglia di parlare del suo male con i suoi cari, in particolar modo con Wyatt, ma la Spectra non è della stessa opinione: non vuole che l'ex fidanzato provi pietà per lei.

Quinn vuole che Wyatt e Flo si sposino al più presto

Intanto, a casa Forrester, Quinn esorta la sua amica Shauna a organizzare il matrimonio per Flo e Wyatt. Entrambi pensano che Sally dovrebbe mettersi da parte e lasciare che i due ragazzi vivano tranquillamente il loro amore. Successivamente le due donne incontrano Flo, e in questa occasione la Fuller consiglia alla ragazza di non rimandare il matrimonio a data da destinarsi, ma di farlo il prima possibile.

Flo non può fare a meno di trattenersi, per questo raggiunge Wyatt alla Spencer Pubblications e gli comunica che Quinn e Shauna stanno insistendo per fare in modo che possano convolare a nozze il prima possibile. Ovviamente, il discorso verte su quello che può provare Sally in questo momento: Flo non vuole che loro due siano felici a discapito dell'infelicità della Spectra, per questo invita il fidanzato a prendersi tutto il tempo necessario per capire come comportarsi con la donna. Wyatt, inconsapevole della tragedia che sta vivendo Sally, spera solo che la ragazza possa stare bene.