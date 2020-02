Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti venerdì 7 febbraio, Sally riceve la tanto temuta telefonata da parte del medico: i risultati dei suoi esami sono pronti. Intanto Wyatt si confida con Bill: sente che c'è qualcosa che non va nella Spectra, ma non riesce a capire cosa. Il padre sa perfettamente, da Katie, che Sally non sta attraversando un bel momento, ma decide di non rivelare nulla al figlio.

Beautiful, anticipazioni americane: Wyatt fa visita a Sally alla Forrester Creations

Sally è ancora in attesa dei risultati dei test clinici a cui si è sottoposta. Katie le sta accanto e la Spectra è contenta della sua vicinanza, ma le rammenta sempre una cosa: di non rivelare a nessuno le vicende in merito alla sua salute, specialmente a Wyatt. Quest'ultimo, intanto, è molto preoccupato per Sally, per questo decide di farle visita alla Forrester Creations. La Spectra gli ricorda che non ha nulla di cui preoccuparsi, visto che ormai, da quando non stanno più insieme, stanno percorrendo due strade diverse.

Lui non è della stessa opinione, dichiarandole che nonostante le cose siano cambiate, lui si prenderà sempre cura di lei. Poco dopo la donna riceve una telefonata da parte del medico: i risultati degli esami sono pronti, per questo le chiede di recarsi presso il suo studio.

Katie si offre per accompagnarla, anche perché Sally è molto nervosa in merito a ciò che potrebbe dirle il dottore. La Logan la invita a essere positiva e, a ogni modo, ci sarà sempre lei al suo fianco.

Il pensiero della Spectra si sposta anche verso Wyatt: odia mentirgli, ma proprio in questo momento non vuole la sua pietà.

Per Quinn il matrimonio tra Brooke e Ridge è al capolinea

Nonostante Sally abbia detto a Katie di non rivelare le sue attuali condizioni di salute a nessuno, nei giorni precedenti la Logan si era sfogata con Bill, per poi pentirsene. Prima di accompagnare Sally dal medico, la Logan incontra lo Spencer, che le chiede aggiornamenti in merito e Katie decide di rimanere sul vago.

Tale risposta induce Bill ad avere dei dubbi: teme che sulla Spectra possano esserci notizie negative. Bill, intanto, incontra Wyatt e anche con quest'ultimo parla di Sally. Il figlio è convinto che la Spectra gli stia nascondendo qualcosa, mentre il padre pensa che la ragazza abbia semplicemente il cuore spezzato.

Shauna, dopo essere stata cacciata da casa di Eric su richiesta di Brooke, si è trasferita a casa di sua figlia Flo, per questo motivo cerca di godersi ogni istante che trascorre con lei. Intanto la Fulton incontra Quinn: le due parlano, soprattutto, del ritorno di fiamma tra Flo e Wyatt: Shauna, infatti, teme che Sally non riesca ad accettare la rottura con lo Spencer.

Le chiacchiere si spostano anche verso Brooke: secondo Quinn, il matrimonio tra la Logan e Ridge potrebbe finire molto presto.