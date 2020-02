Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare del delicato tema dell'adozione e i protagonisti di questa vicenda saranno, ovviamente, Arianna e Andrea. I due avranno finalmente una buona notizia che, in condizioni normali, dovrebbe essere più che sufficiente per spazzare via ogni nube di crisi e farli riavvicinare. Tuttavia, considerato Andrea che lascerà la soap e Arianna che ha baciato Samuel, la lieta novella non potrebbe arrivare in un momento peggiore. Nel frattempo, in una storyline totalmente differente, una protagonista risulterà incinta, ma anche in questo caso la notizia non sarà propriamente fonte di gioia.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 17 al 21 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Arianna in crisi

In seguito al bacio dato a Samuel (Samuele Cavallo), avvenuto al caffè Vulcano la sera di San Valentino, Arianna (Samanta Piccinetti) si troverà ad attraversare un momento di crisi e confusione sentimentale. Tuttavia il ritorno improvviso di Andrea ( Davide Devenuto) le conferirà sicurezza e le darà quelle conferme di cui aveva bisogno.

I due si riavvicineranno moltissimo, ma una lieta notizia stravolgerà tutti i loro programmi e li metterà dinanzi a una nuova prospettiva di vita.

Adozione in arrivo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà ripreso l'argomento dell'adozione di Andrea e Arianna. Questa importante storyline non verrà accantonata con la bocciatura della richiesta, anzi, i due risulteranno idonei per l'adozione internazionale e potranno finalmente coronare il loro sogno di avere un bambino.

Questo sviluppo della trama, però, dovrà per forza di cose scontrarsi con l'addio di Davide Devenuto, poiché dal momento in cui il personaggio di Andrea non sarà più presente, tale storyline dovrà adattarsi a questo importante evento. In attesa di capire se questa adozione procederà senza la presenza fisica di Andrea, o se qualche evento manderà tutto a monte, i due si godranno la gioia del momento e festeggeranno la notizia, condividendo la felicità con tutti gli altri abitanti di Palazzo Palladini.

Alberto (Maurizio Aiello) attraverserà un pessimo periodo e si troverà costretto, dagli ultimi eventi, a tornare a vivere a Palazzo Palladini. Tuttavia, una volta ritornato, dovrà sottostare alle decisioni degli altri condomini che non provano molta simpatia nei suoi confronti. Nel frattempo Clara (Imma Pirone) rivelerà ad Alberto di essere incinta e quest'ultimo reagirà in malo modo, spingendo la ragazza a prendere una decisione del tutto inaspettata.