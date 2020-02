Continua il confronto tra Serena e Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Mentre fuori dalle mura di Cinecittà la famiglia del cantante nutre dei dubbi circa l'ingresso della Enardu nel reality, i due concorrenti sembrano innamorati e felici. Pago ha messo da parte i suoi dubbi circa la sincerità di Serena tant'è che nelle ultime ore ha affrontato con la compagna dei temi molto importanti come quello del matrimonio. La risposta di Serena non è stata quella che tutti si aspettavano: l'imprenditrice sarda ha confessato di non sentirsi portata per le nozze.

Pago a Serena: 'Il matrimonio ti piacerebbe?'

Serena, dopo essere diventata concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4, ha avuto un momento di sconforto: la donna teme di essere giudicata per il comportamento avuto a Temptation Island Vip. Pago, però, l'ha prontamente consolata. La coppia pare essere più unita che mai: sarà per questo che Pacifico ha parlato con la sua compagna addirittura di matrimonio. Dopo aver fatto un preambolo circa il fatto che loro due devono fare progetti per il futuro e pensare solo a ciò che li potrà farli stare bene, Pago è stato diretto ed ha chiesto alla Enardu cosa ne pensa di possibili nozze future.

'Devi essere molto sicura, anche il matrimonio ti piacerebbe?', ha chiesto Pago, fiducioso di ottenere una risposta positiva. D'altra parte, nell'ultima intervista rilasciata ad Uomini e Donne Magazine prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, Serena aveva confessato che pur di stare di nuovo con Pacifico avrebbe fatto di tutto, perfino convolare subito a nozze. Però la risposta della donna è andata nella direzione opposta spiazzando tutto il pubblico.

Serena Enardu innamorata: 'Io sono per te'

'Lo sai che io non sono per il matrimonio', ha risposto lapidaria Serena. 'Io sono per te', ha aggiunto subito dopo la Enardu, la quale pare intenzionata a viversi la sua storia d'amore senza vincoli, di giorno in giorno. Pago non è sembrato eccessivamente turbato da queste parole, anche perché probabilmente i due avevano discusso di questa questione già altre volte durante i sette anni di fidanzamento e il cantante conosceva già il pensiero di Serena.

Pago e Serena hanno ritrovato la complicità e adesso stanno già pensando a cosa dovranno affrontare fuori. Pago è certo che avranno a che fare con situazioni che potrebbero destabilizzare la loro unione e dovranno essere affrontate insieme. Serena, dal canto suo, pare sicura di sé e non teme il pensiero altrui. 'Il peggio è passato', ha concluso la Enardu che pare aver acquisto molta forza interiore nelle ultime ore.

Serena e Pago protagonisti al Grande Fratello Vip

Insomma è un percorso tutto in divenire quello di Serena e Pago: dovranno essere loro a regolarsi rispetto al mondo esterno per non fasi influenzare dai giudizi altrui.

La loro storia, non c'è dubbio, sarà argomento di discussione nelle dirette del Grande Fratello Vip ancora per molte puntate.