Tornano le anticipazioni giornaliere della soap tv americana Beautiful, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda il prossimo 20 febbraio, su Canale 5, a partire dalle 13:40. I fan avranno l'opportunità di vedere come Hope sia disposta a rinunciare a Liam per il bene di Steffy e delle bambine. La Logan infatti, incapace di superare la perdita della piccola Beth, arriverà a sentirsi di troppo e penserà che il marito debba stare accanto alla ex moglie e alle piccole Phoebe e Kelly. La donna, quindi, arriverà a confessare i suoi pensieri a Liam, il quale ne rimarrà sconvolto.

Anticipazioni Beautiful: Hope in crisi, medita di allontanare da sé Liam

Nuove ed emozionanti puntate di Beautiful attendono i telespettatori nel corso dei prossimi giorni. In particolare, l'episodio in onda giovedì 20 febbraio vedrà Hope sempre più decisa ad allontanare Liam da sé. La giovane, come noto, ne aveva già parlato con la madre Brooke e ora si accingerà a confessare i suoi pensieri proprio al diretto interessato. Da quanto si apprende, Hope si sentirà addirittura in colpa per Steffy, costretta a crescere due bambine da sola, e si convincerà che Phoebe e Kelly meritino di avere una figura paterna sempre presente.

Per tale motivo sarà disposta a rinunciare a Liam.

Spoiler Beautiful del 20 febbraio: Liam sconvolto dalla richiesta di Hope

Hope, quindi, troverà il coraggio di dire a Liam che dovrebbe lasciare tutto per stare vicino alle bambine e a Steffy. Una confessione che lascerà di stucco il giovane Spencer, il quale tenterà di far ragionare la moglie. L'idea folle di Hope potrebbe definitivamente mettere in crisi il loro matrimonio, dopo tutte le vicissitudini che i due hanno dovuto superare per riuscire a stare insieme.

I due coniugi, così come Steffy, sono ancora all'oscuro che la piccola Beth in realtà è viva e vegeta ed è proprio Phoebe. La verità sullo scambio di neonate per il momento non verrà a galla, dato che Zoe ha deciso di mantenere il segreto di Reese su quanto avvenuto a Catalina. Intanto Bill, pur di recuperare il suo rapporto con Wyatt, sembrerà valutare la proposta del figlio di rilanciare la Spectra Fashion, anche se non sarà entusiasta di tornare a occuparsi della casa di moda.

Solo con il prosieguo delle puntate i fan della soap americana capiranno cosa ha in serbo il magnate, disposto a tutto pur di riunire di nuovo la sua famiglia e recuperare l'affetto dei figli maggiori.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful che andrà in onda giovedì 20 febbraio su Canale 5, a partire dalle 13:40. Su Mediaset Play, invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.