All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, i concorrenti hanno preso posizione circa la lite avvenuta tra Patrick Pugliese ed Antonella Elia. Pago non è stato da meno ed ha scelto di schierarsi dalla parte della showgirl, che ha legato molto con la sua fidanzata Serena. Adesso che la Enardu è stata eliminata, il cantautore ha deciso di far sentire la sua vicinanza ad Antonella che sembra sempre più decisa a dividere il gruppo degli inquilini tra amici e nemici. Pago non ha dubbi: il comportamento che Patrick ha avuto con Antonella è stato imbarazzante.

Non tutti però la pensano in questo modo.

Pago critica il comportamento di Patrick

La lite scoppiata per futili motivi tra la Elia e Patrick ha diviso in due la casa del Grande Fratello Vip 4: durante la diretta del reality del 17 febbraio, Antonella è apparsa disperata, non solo per il modo in cui Pugliese si è scagliato contro di lei, ma anche perché ha visto che molti dei concorrenti hanno dato ragione a Patrick. Sebbene Alfonso Signorini, mostrando le immagini della lite, abbia dimostrato che Antonella abbia enfatizzato non poco il racconto degli avvenimenti, parlando di uno spintone che non c'è stato, Pago ha voluto rimarcare che in ogni caso il veterano del GF abbia avuto un modo di agire fuori luogo.

'L'atteggiamento di Patrick è stato davvero imbarazzante', ha detto Pago in uno dei confessionali mostrati durante il day-time. Il cantante ha voluto appoggiare Antonella che, negli ultimi giorni, aveva stretto un bel rapporto con Serena Enardu, eliminata poi al televoto. Le parole del cantante non passeranno di certo inosservate.

Pago dalla parte di Antonella

La lite tra i due concorrenti ha enfatizzato il fatto che la casa è ormai divisa i due: gli inquilini, man mano che il gioco procede, si stanno mettendo sempre più in gioco, ma è evidente che stanno venendo a galla anche le strategia messe in atto da ognuno di loro per arrivare in finale.

Se Pago non ha dubbi circa il fatto che Patrick si è comportato male inveendo contro Antonella, chiamandola più volte 'crotalo' in diretta, non tutti la pensano allo stesso modo. Fernanda Lessa, che da sempre ha avuto un atteggiamento di rivalità con la Elia, ha appoggiato Patrick, e lo stesso hanno fatto Andrea Montovoli e Adriana Volpe. Dal canto suo Patrick, per smorzare i toni, ha detto che non andrà più contro Antonella avendo visto la reazione che la showgirl ha avuto.

La Elia pare intenzionata a non avere più rapporti con nessuno di coloro che non l'hanno appoggiata.

Pago in nomination

Il confessionale di Pago è destinato a far discutere: il cantante, che si trova in nomination, di certo non è disposto a mettere da parte le sue opinioni. Vedremo durante le prossime dirette se Alfonso Signorini coglierà l'occasione per innescare nuove dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia. E' evidente, adesso che nuovi concorrenti sono entrati in gioco, che le discussioni e le liti saranno all'ordine del giorno.