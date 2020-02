Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti ieri 5 febbraio, Thomas è sempre più vicino a Quinn nella lotta per sconfiggere Brooke, anche se il Forrester invita la Fuller a non aggiungere dell'alcol ai drink della Logan. Steffy, invece, vorrebbe rivelare a Hope le manipolazioni di Thomas dietro il bacio che si è scambiata con Liam, ma il fratello la blocca giusto in tempo.

Beautiful, spoiler americani: Eric chiede a Quinn di coesistere con Brooke

La guerra tra Quinn e Brooke è senza fine; per questo motivo Eric decide d'intervenire, dicendo alla moglie che deve imparare a convivere con la presenza della Logan.

La conversazione viene ascoltata da Thomas, che successivamente decide di confrontarsi con Quinn. Quest'ultima gli rivela di aver corretto il drink di Brooke, in maniera tale da condurre la donna, nuovamente, nella strada dell'alcol. Il giovane Forrester non è tanto d'accordo con la mossa che è stata fatta dalla Fuller, in quanto Ridge, nel caso in cui Brooke dovesse nuovamente avere problemi con l'alcol, andrebbe in suo soccorso. Tutto ciò annullerebbe gli sforzi fatti per separare il Forrester e la Logan.

Proprio per questo motivo Thomas invita Quinn a non correggere con l'alcol più le bevande assunte da Brooke e le promette che Shauna e Ridge torneranno insieme, come lui e Hope. Proprio in riferimento a quest'ultima, il giovane Forrester dichiara che è l'unica donna che vuole, nonostante ora stia con Zoe, una ragazza, per lui, bella e divertente.

Hope sta cercando un approccio con Liam, semplicemente per chiedergli se vuole trascorrere del tempo insieme a Beth.

Nel mentre Steffy arriva alla Forrester Creations e proprio qui viene affrontata da Brooke. Quest'ultima le chiede perché ha baciato Liam e la rimprovera del fatto che, essendo una che non sa trattenersi, è una porta guai.

Hope affronta Steffy: non riesce a scordare il suo bacio con Liam

Anche Hope, successivamente, decide di avere un confronto con Steffy: le dice che con lei vuole andare d'accordo, ma non riesce a scodarsi il bacio che ha dato a Liam.

La giovane Logan, nonostante sia innamorata dello Spencer, non può accettare le condizioni che le ha imposto per convolare a nozze. Ormai sa che Liam ha scelto Steffy e Kelly. La Forrester cerca di spiegarle che sono accadute molte più cose di quanto lei possa immaginare, soprattutto per quanto riguarda il bacio, ma proprio in quell'istante Thomas giunge nella stanza dove sono presenti le due donne.

Alla Spencer Publications Wyatt e Liam discutono in merito al bacio che quest'ultimo ha dato Steffy, soprattutto per il fatto che l'ha dato proprio dopo aver fatto la proposta a Hope. Liam si dà tutte le colpe in merito al bacio scambiato con Steffy, ma sa perfettamente che nella sua relazione con Hope il problema principale è Thomas.

Entrambi sono d'accordo che la separazione tra Liam e la giovane Logan possa solo essere un vantaggio per il Forrester.

Per Liam, invece, arriva anche un confronto con Brooke. La donna vuole che l'uomo si rechi subito da Hope per aggiustare le cose, visto che ormai la giovane Logan si trova sotto la manipolazione di Thomas. Liam è convinto che il bacio con Steffy sia stato voluto da tutt'e due e che Thomas non c'entri nulla con ciò, per questo si può sentire libero di proseguire con Hope. Brooke rimane sconvolta dalle parole dello Spencer, non capisce come può permettere che accada tutto ciò.