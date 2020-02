Terzo appuntamento con il trono over di Uomini e donne. Oggi, 6 febbraio, Armando avrà l'ennesimo scontro con Veronica, Diana invece verserà lacrime amare per Luca. In studio tornerà anche una coppia molto amata del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le cose tra i due procedono, anche se la relazione presenta sempre qualche problema.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando contro Veronica

Nell'appuntamento odierno non si appianeranno i dissidi tra Armando e Veronica, lui la incolperà di fare sempre il solito "teatrino" contro di lui.

Diana, invece, verserà lacrime di rabbia nei confronti di Luca. Quest'ultimo, invece, ce l'avrà contro Simone, attuale conoscenza di Diana: il cavaliere, infatti, non si esprimerà, nei confronti di alcune dame, nella maniera più carina possibile e per questo verrà preso di mira anche dagli opinionisti.

Riccardo e Ida, invece, torneranno in studio per raccontare le vicissitudini della loro storia d'amore, ma un fatto riportato da Ida non piacerà tanto a Riccardo, che dichiarerà: "Perché dobbiamo venire qui per litigare".

Barbara, invece, avrà uno scontro con Marcello, a cui tirerà una scarpa e un biscotto. Proprio per quest'ultimo verrà ripresa da Gianni Sperti, che le dirà di non sprecare il cibo in questo modo, per questo la De Santi raccoglierà il biscotto da terra e lo mangerà.