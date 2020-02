Questa settimana la fiction con protagonista Vanessa Incontrada, "Come una madre", saluterà tutto il suo pubblico con un finale ricco di colpi di scene e sorprese. Domenica 16 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 la terza ed ultima puntata della prima stagione della serie in cui ci sarà la resa dei conti finale fra la protagonista, Angela, e i suoi inseguitori.

Questa fiction narra le vicende di una donna che non ha più una ragione di vita da quando è morto il suo unico figlio di 9 anni in un incidente stradale.

Nonostante ciò, la donna riuscirà a riscoprire il suo lato materno quando sarà costretta dagli eventi a fuggire insieme ai figli di una sua vicina di casa deceduta in circostanze violente.

Nella seconda puntata andata in onda il 9 febbraio, Angela si è resa conto che l'unico modo per sfuggire ai servizi segreti e agli assassini di Elena è quello di condurre i bambini a Roma. Per questa ragione, decide di intraprendere un pericoloso viaggio insieme a loro per raggiungere il più in fretta possibile la capitale.

Arrivati lì, i tre fuggiaschi hanno trovato rifugio e protezione dall'ex marito e dall'ex suocero di Angela. Più tardi però, la situazione è precipitata e gli inseguitori di Angela hanno finito per uccidere i due uomini che avevano deciso di aiutarla.

Anticipazioni ultima puntata di 'Come una madre'

Le anticipazioni dell'ultima puntata di "Come una madre" ci segnalano che Angela e i bambini saranno costretti a fuggire dalla crudeltà degli uomini inviati da Manfredi Albanese, lo zio dei bambini e il capo della loro famiglia.

L'uomo, infatti, anela a catturare i nipoti per ottenere alcune informazioni relative ad un archivio top secret in cui sono contenuti i segreti di molti uomini potenti. Il malavitoso vorrebbe utilizzare tali informazioni per tutelare le sue attività illegali e i suoi sporchi piani.

Con la famiglia Albanese alle calcagna, Angela inizierà a perdere le speranze fino a quando un amico di Elena non si offrirà di aiutare lei e i bambini.

L'uomo in questione è Kim, un ex agente segreto che aiuterà Angela, Bruno e Valentina a trovare un rifugio sicuro per sfuggire ai loro inseguitori. Il suo sforzo, però, verrà annullato quando Manfredi e i suoi uomini troveranno i tre fuggiaschi. Da quel momento in poi avrà inizio una sequela di eventi che condurrà Angela a scoprire un segreto della famiglia Albanese, capace di cambiare tutte le carte in tavola.

Gli ascolti

Sin dal suo debutto, la fiction tv, "Come una madre" è riuscita a conquistare una consistente fetta di pubblico che le ha permesso di battere costantemente la concorrenza Mediaset in merito agli ascolti.

La seconda puntata, infatti, è stata seguita da 5.034.000 di telespettatori con uno share del 19,9%, dati che le hanno permesso di battere lo show di Barbara D'Urso, "Live non è la D'Urso" che ha registrato solamente il 16.7% di share.