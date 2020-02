Prosegue l'imperdibile appuntamento con la fiction tv basata sul secondo libro del best-seller di Elena Ferrante, "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome". Lunedì 17 febbraio, infatti, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata inedita della serie in cui verranno trasmessi gli episodi 3 e 4, rispettivamente intitolati "Scancellare" e "Bacio". Gli episodi in questione saranno principalmente incentrati sul nuovo lavoro di Lila in salumeria e su un viaggio ad Ischia che le due protagoniste decideranno di intraprendere insieme.

Nelle vesti di Lila e Lenù ritroveremo le due giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, mentre nel ruolo di Stefano Carracci ci sarà Giovanni Amura e in quelli di Nino Sarratore, Francesco Serpico. Da ricordare che la seconda puntata andrà in onda il 17 febbraio su Rai 1 a partire dalle 21.25 ma potrà essere vista in replica su Rai Play in qualsiasi momento dal 18 febbraio in poi.

Anticipazioni

Le anticipazioni di "Scancellare" ci segnalano che la fotografia di Lila sarà esposta nel negozio di un fotografo in centro, per la felicità della giovane.

Nel frattempo, la ragazza inizierà a lavorare nella salumeria dei Carracci, dove stupirà tutti per il suo carattere e per la sua innata furbizia. Gli affari in comune dei Solara con Stefano proseguiranno con successo, nonostante i contrasti e le antipatie esistenti fra le parti interessate. Tali dissidi spingeranno Lila a non arrendersi, anzi le daranno la forza necessaria per perseguire i suoi obiettivi.

Pinuccia e Rino decideranno di sposarsi frettolosamente dopo aver scoperto che la ragazza è in attesa di un figlio. Subito dopo le nozze dei due amici, Lila chiederà ad Elena di andare in vacanza con lei e sua cognata per qualche giorno. Lenù accetterà l'invito dell'amica a patto che la destinazione della loro villeggiatura sia l'isola di Ischia, dove sa di poter incontrare Nino Sarratore e il suo amico Bruno.

Lila accetterà le richieste dell'amica ed insieme a lei partirà alla volta di Ischia, dove vivranno una vacanza da sogno che cambierà la loro vita per sempre.

Riassunto prima puntata

Il riassunto ufficiale dei primi due episodi della serie, intitolati "Il nuovo cognome" e "Corpo", ci segnalano che Lila rientrerà dal suo viaggio di nozze e rivelerà a Lenù di aver subito maltrattamenti e violenze da parte di suo marito Stefano. Grazie all'aiuto dell'amica, la giovane riuscirà a ribellarsi ai maltrattamenti di suo marito e riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, Lila riprenderà i suoi studi, ritrovando al liceo il suo grande amore, Nino Sarratore.

Antonio si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Lenù ha chiesto ai Solara di non farlo partire per il servizio militare.