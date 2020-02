Il 13 febbraio, negli Stati Uniti d'America, è andato in onda il tredicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, come rivelato qualche mese fa da Jesse Williams, ha portato in scena una piacevole sorpresa per i fan della coppia formata da Meredith Grey ed Andrew DeLuca. Dopo le mille divergenze e la pausa di riflessione richiesta dallo specializzando, i due medici hanno infatti accantonato le incomprensioni lasciandosi andare ad una notte di passione.

Meredith ed Andrew litigano per via di Suzanne

A poche ore dalla messa in onda del tredicesimo episodio, il network ha rilasciato la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x14. Intitolata "Diagnosis", la puntata tornerà ad occuparsi della vita sentimentale della protagonista. Le anticipazioni rivelano infatti che Meredith e DeLuca affronteranno un momento particolarmente complesso quando i sintomi di Suzanne si aggraveranno ulteriormente.

Estremamente preoccupata per la salute della paziente, la Grey deciderà quindi di assumere il controllo del caso.

Una scelta che scatenerà la rabbia di Andrew, sempre più convinto che la fidanzata stia sminuendo le sue abilità chirurgiche. Dopo la notte di passione vissuta nel corso della 16x13, il rapporto tra la Grey e DeLuca attraverserà dunque l'ennesima crisi.

Owen Hunt e Jo Wilson soccorrono una coppia aggredita da un orso

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso di Grey's Anatomy 16x14 sarà la diretta conseguenza di quanto accadrà nel quinto episodio di Station 19.

I prossimi episodi delle due produzioni Shondaland saranno infatti collegati e daranno vita ad un mini crossover grazie alla presenza, in entrambe le puntate, di Jesse Williams.

Dopo il brutale attacco di un orso, mostrato nel quinto episodio dello spin off, una coppia gravemente gravemente ferita verrà trasportata d'urgenza al Grey Sloan Memorial. A prendersi cura dei pazienti interverranno quindi Jo Wilson e il Maggiore Hunt.

Nico si rifiuta di presentare Levi alla sua famiglia

La trama ufficiale della 16x14 di Grey's Anatomy si concentra, inoltre, sulla coppia formata da Levi e Nico. Lo specializzando, dopo aver deciso di abbandonare la casa della madre per vivere alla luce del sole la sua relazione, rimarrà negativamente colpito dall'atteggiamento del suo fidanzato. Il chirurgo si mostrerà, infatti, riluttante circa la possibilità di far conoscere Levi ai suoi genitori.

Infine, la lista delle guest star del quattordicesimo episodio annuncia un graditissimo ritorno. Assente dal finale invernale, l'attrice Stefania Spampinato tornerà ad interpretare l'amatissimo personaggio di Carina DeLuca.

In attesa del nuovo episodio, concludiamo con il trailer ufficiale di Grey's Anatomy 16x14.