Dopo il grande successo di ascolti della prima puntata, si rinnova anche questa settimana su Rai 1 l'appuntamento con la fiction "Come una madre", interpretata fra gli altri da Vanessa Incontrada, Simone Montedoro e Giuseppe Zeno. Domenica 9 febbraio, infatti, è stata trasmessa la seconda puntata inedita della prima stagione in cui Angela e i bambini giungeranno a Roma, dove ad attenderli ci sarà un amico inaspettato. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di guardare la seconda puntata su Rai 1, informiamo che questa sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica del secondo appuntamento

Nello specifico, si informa che la replica del secondo appuntamento di 'Come una madre' sarà facilmente reperibile online sulla piattaforma Rai Play. Il sito in questione, infatti, presenta una pagina dedicata alla fiction in cui verranno caricate le repliche di tutte le puntate andate in onda in tv. Da non dimenticare che, per vedere i video su Rai Play è necessario registrarsi al sito in maniera del tutto gratuita e avviare il download di un'applicazione da installare sui propri dispositivi.

Trama seconda puntata

La trama ufficiale del secondo appuntamento ci segnala che, dopo aver assistito all'omicidio di Elena, Angela deciderà di prendersi cura dei figli di quest'ultima e portarli via con sé. Da quel momento in poi, i tre fuggiaschi intraprenderanno un difficoltoso viaggio che li porterà lontano da casa e dai loro familiari. Angela, Bruno e Valentina, infatti, si metteranno in cammino per sfuggire ai loro inseguitori nella speranza di riuscire a raggiungere Roma sani e salvi.

Le peripezie e le disavventure vissute insieme, contribuiranno a fortificare il legame dei tre fuggiaschi, spingendo i due bambini a fidarsi sempre di più di Angela.

Dopo varie difficoltà, Angela, Bruno e Valentina riusciranno ad arrivare nella Capitale grazie ad un aiuto veramente inaspettato. Giunti a Roma, la Graziani racconterà la sua storia ai due bambini, ricevendo in cambio conforto e affetto.

Nel frattempo, un personaggio molto influente si interesserà alla loro situazione e deciderà di impegnarsi seriamente ad aiutarli nel più breve tempo possibile. Gli sforzi dell'uomo però, finiranno per scontrarsi inevitabilmente nella ferrea volontà degli inseguitori di non desistere dai loro piani di vendetta.

Ascolti prima puntata

La seconda puntata di "Come una madre" viene trasmessa dopo il grande successo della puntata d'esordio andata in onda il 2 febbraio. Il primo appuntamento, infatti, ha registrato uno share del 21.63% con 5.116.275 telespettatori, battendo nettamente la concorrenza di Canale 5 con "Live non è la d'Urso", trasmissione che è stata seguita da 2.450.238 telespettatori con uno share del 14,56 %.