La miniserie 'Come una madre' si concluderà domenica 16 febbraio con la terza e ultima puntata. La fiction, diretta da Andrea Porporati e interpretata da Vanessa Incontrada, è una storia moderna in cui si mescola la componente thriller al genere del road movie.

L'epilogo del viaggio di Angela sarà trasmesso su Rai1 alle 21:25 e le anticipazioni preannunciano colpi di scena, azione e momenti drammatici per tutti i personaggi, specialmente per la protagonista. Gli spoiler della puntata finale di Come una madre rivelano che verrà finalmente svelato un segreto sulla famiglia di Bruno e Valentina che chiarirà tutti i punti oscuri della vicenda.

Anticipazioni Come una madre, ultima puntata il 16 febbraio

Le anticipazioni dell'ultima puntata di 'Come una madre' rivelano che, inizialmente, lo sconforto prenderà il sopravvento nello stato d'animo dei tre fuggitivi che si convinceranno di essere ormai con le spalle al muro. Grazie al prezioso aiuto di un misterioso uomo, Angela e i bambini troveranno rifugio in un posto in cui si sentiranno al sicuro, ma i criminali riusciranno a scovarli e il confronto sarà inevitabile. La Graziani, Bruno e Valentina scopriranno il motivo degli omicidi e dei continui inseguimenti.

In particolare, le cose diventeranno molto più chiare quando verrà a galla un segreto sulla famiglia dei bambini finora rimasto sepolto.

Cosa è accaduto nelle prime due puntate di Come una madre

La fiction 'Come una madre' ha debuttato su Rai1 il 2 febbraio, è proseguita il 9 febbraio con il secondo appuntamento e giungerà alla conclusione domenica 16 quando sarà trasmessa l'ultima puntata.

Nei primi due appuntamenti il pubblico ha conosciuto Angela Graziani, una donna che ha perso il figlio di nove anni in un incidente stradale e decide di fuggire dalla sua vecchia vita rifugiandosi su un'isola della Toscana nella casa di famiglia.

Dopo aver fatto la conoscenza della vicina Elena e dei suoi due figli, Bruno e Valentina, la protagonista si trova coinvolta in una tragica vicenda, quando la donna che ha appena conosciuto viene assassinata sotto i suoi occhi e lei è costretta a fuggire con i bambini per metterli in salvo.

Su questa misteriosa vicenda indagano i Servizi Segreti che considerano la Graziani come principale sospettata.

La donna e i due bambini, dopo aver superato degli ostacoli e fatto nuove conoscenze, riescono ad arrivare a Roma. I due ragazzini stringono un forte legame con Angela che torna a comportarsi come una madre dopo il dolore profondo causato dalla perdita di Matteo. Mentre i tre continuano ad essere inseguiti dai criminali che hanno ucciso Elena, qualcuno di molto potente arriva in loro aiuto.