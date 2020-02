Vanessa Incontrada è tornata protagonista su Rai 1 domenica 2 febbraio nella miniserie Come una madre in cui l'attrice interpreta Angela Graziani, una donna coraggiosa che nel momento più doloroso della sua vita si ritrova a dover fronteggiare una situazione inaspettata e pericolosa. La protagonista ha perso il figlioletto di 9 anni, Matteo, e si è successivamente separata dal marito al quale ha dato la colpa della morte del bambino. Rifugiatasi su un'isola della Toscana per fuggire dal dolore della perdita, Angela si ritroverà, suo malgrado, coinvolta in un brutale omicidio.

Diretta da Andrea Porporati, la fiction drammatica Come una madre mescola il genere thriller al road movie ed è composta da tre puntate, in programma ogni domenica alle 21:25 su Rai 1. I telespettatori che non hanno avuto la possibilità di vedere la puntata in prima serata possono recuperarla in streaming on demand su RaiPlay.

Come una madre è disponibile su RaiPlay con la replica della prima puntata

I telespettatori che hanno perso il primo appuntamento con la fiction possono recuperarlo sul sito ufficiale di RaiPlay. Nella piattaforma, infatti, si possono guardare in streaming on demand i programmi trasmessi sui canali Rai e pubblicati dopo la messa in onda. Ciò è valido anche per la fiction Come una madre di cui è già disponibile la puntata trasmessa il 2 febbraio. La replica può essere vista sia su pc che su dispositivi mobili grazie all'app ufficiale scaricabile negli store digitali.

Come una madre è già su RaiPlay: riassunto della prima puntata

Angela Graziani è una donna distrutta dal dolore della scomparsa del figlio Matteo, morto in un grave incidente stradale. Dopo essersi separata dal marito, per ritrovare un po' di pace, la donna pensa di trasferirsi in una casa di sua proprietà su un'isola della Toscana. La quiete però dura poco. Dopo aver conosciuto la vicina Elena e i suoi figli, Angela una sera accetta di badare ai bambini perchè la madre ha un appuntamento.

In seguito, però, la donna viene uccisa da alcuni misteriosi sicari e la protagonista fugge con i ragazzini. Braccata dalla polizia che sospetta sia lei l'autrice del delitto e inseguita da criminali senza pietà, Angela pensa sempre e comunque al bene dei piccoli ed è disposta a tutto pur di proteggerli. I telespettatori che vogliono recuperare o rivedere la puntata di Come una madre del 2 febbraio possono andare sul sito di RaiPlay e guardare gratuitamente in streaming, previa registrazione, la prima puntata della miniserie.