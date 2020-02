Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si entrerà nel vivo di alcuni nuovi archi narrativi che si preannunciano decisamente coinvolgenti. La notizia della gravidanza di Clara metterà Alberto di malumore, senza contare che l'uomo sarà costretto a tornare a vivere presso Palazzo Palladini. Nel frattempo Marina avrà un durissimo scontro con Sebastiano, scontro dai risvolti davvero drammatici, mentre Filippo e Serena inizieranno a riavvicinarsi, anche se qualcuno cercherà di ostacolarli. Mentre Vittorio e Patrizio hanno mostrato da poco l'interesse ad andare a vivere da soli, anche Rossella sembrerà orientata verso questa scelta, o almeno questo è quello che penseranno Silvia e Michele.

Per finire ci sarà un'importantissima novità anche per Andrea e Arianna, che potranno finalmente adottare un bambino. Di seguito le anticipazioni approfondite di tutte le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda nella settimana da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 17 febbraio: Clara ha un'importante novità

Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', Clara (Imma Pirone) si appresterà ad informare Alberto (Maurizio Aiello) di un'importante novità in arrivo, ma la reazione dell'uomo non sarà quella che lei avrebbe sperato che fosse.

Nel frattempo l'uomo deciderà di trasferirsi nuovamente a Palazzo Palladini, ma gli altri condomini non prenderanno affatto bene la notizia. In seguito Arianna (Samanta Piccinetti), confusa dagli ultimi eventi, potrà riabbracciare una persona che non sperava di rivedere e questo le farà capire diverse cose sul suo futuro.

Martedì 18 febbraio: la rabbia di Alberto

Nella seconda puntata settimanale di Un posto al sole, si potrà assistere alla reazione di Alberto dinanzi alla scoperta della gravidanza di Clara.

L'ex avvocato Palladini non prenderà affatto bene la notizia e la povera ragazza, triste e sconsolata, farà una scelta spiazzante. Nel frattempo anche Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) dovranno fare i conti con un'importante novità che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. In seguito Serena (Miriam Candurro) si renderà conto di quanto sia difficile badare da sola alla piccola Irene (Greta Putaturo), mentre riapparirà nella sua vita Leonardo (Erik Tonelli).

Mercoledì 19 febbraio: adozione in arrivo

In questo episodio di 'Un posto al sole', Andrea e Arianna festeggeranno assieme ai loro cari la notizia che presto potranno adottare un bambino straniero. Nel frattempo anche Serena e Filippo (Michelangelo Tommaso) sembreranno riavvicinarsi, ma qualcuno non condividerà la loro felicità e cercherà di ostacolare la loro ritrovata intesa. In seguito Alberto, pur di poter tornare a vivere a Palazzo Palladini, dovrà piegarsi alle condizioni di tutti gli altri condomini.

Giovedì 20 febbraio: Leonardo contro Filippo

Leonardo cercherà di sabotare la cena riappacificante tra Filippo e Serena, ma il suo intervento produrrà dei risvolti inaspettati.

Nel frattempo Marina (Nina Soldano), dopo aver rilasciato un'intervista riparatrice, deciderà di affrontare una volta per tutte Sebastiano, senza sapere che potrebbe accadere qualcosa di orribile. Renato (Marzio Honorato), deciso a vendicarsi di Raffaele (Patrizio Rispo) e Guido (Germano Bellavia) per averlo raggirato impossessandosi della sua cantina, deciderà di organizzare uno scherzo molto elaborato.

Venerdì 21 febbraio: Rossella vuole andare via di casa

Nell'episodio di 'Un posto al sole' che chiuderà la settimana, Marina si troverà, suo malgrado, a dover affrontare un tragico avvenimento. Nel frattempo Susanna (Agnese Lorenzini) mostrerà ad Eugenio (Paolo Romano) tutte le sue perplessità lavorative.

Per finire Michele (Alberto Rossi) e Silvia ( Luisa Amatucci) inizieranno a temere che Rossella (Giorgia Gianetiempo) abbia deciso di lasciare Palazzo Palladini, ma sarà davvero così?