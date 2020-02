Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni '60. Le trame di cui si parlerà fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 10 al 14 febbraio, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui festeggiamenti per il giorno di San Valentino al Paradiso, sui tentativi di Marta di far riavvicinare suo padre e Adelaide e sulla difficile situazione che dovrà affrontare la famiglia Amato alla notizia che Salvatore si trova in carcere in Germania.

Agnese deciderà di allontanarsi da Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore segnalano che Vittorio si preparerà ad incontrare l'editore Bivio, per poi lanciare al Paradiso il progetto di un concorso per la festa di San Valentino. La notizia della detenzione di Giuseppe sconvolgerà così tanto la famiglia Amato da spingere Salvatore a decidere in fretta e furia di partire per la Germania. Riccardo e Marta tenteranno di far riappacificare Adelaide e Umberto, nonostante le reticenze della contessa.

Dopo aver visto la copertina del suo fotoromanzo, Rocco non riuscirà a trovare il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Marina. Vittorio deciderà di coinvolgere Federico nel progetto del Paradiso per San Valentino. Agnese si convincerà che le disavventure della sua famiglia siano dovute alla sua vicinanza con Armando, quindi deciderà di allontanarsi da lui. Clelia farà la conoscenza di un vecchio amico di Vittorio,Ennio, che si invaghirà subito di lei.

Salvatore partirà alla volta della Germania, mentre Agnese deciderà di scusarsi con Armando per essere stata scortese con lui.

Rocco uscirà con Irene

Marta e Riccardo riusciranno a convincere Adelaide a fare da giudice insieme a Federico al concorso di San Valentino. Una gigantografia del fotoromanzo di Rocco attirerà moltissimi clienti al Paradiso per la felicità dei coniugi Conti. Nel frattempo, Umberto inviterà Adelaide a dargli una seconda chance per dimostrargli la sua buona fede.

Luciano deciderà di cucinare a sorpresa per la moglie, senza sapere che quest'ultima gli ha scritto una lettera in cui gli confessa tutto ciò che gli ha tenuto nascosto sulla salute di Federico. Dopo essere stato deluso da Marina, Rocco deciderà di trascorrere con Irene il giorno di San Valentino. Nel frattempo, Luciano deciderà di non intromettersi nel corteggiamento di Ennio per Clelia, scegliendo di farsi da parte. Gabriella fingerà di essere la fidanzata di Cosimo, mentre Luciano scoprirà le reali condizioni di salute di Federico nel corso di una romantica cena.