Questa settimana ha debuttato su Rai 1 il film 'Mai scherzare con le stelle', il dodicesimo capitolo della saga 'Purché finisca bene', iniziata nel 2014 e proseguita nel tempo con una serie di film molto diversi fra loro ma accomunati da un unico fattore: il lieto fine. Il film è andato in onda martedì 11 febbraio in primetime su Rai 1 e racconta la storia d'amore di due vicini di casa che nonostante le loro diversità caratteriali si innamorano a dispetto di tutto e tutti. Per coloro che non hanno avuto modo di seguire il film in diretta sulla rete ammiraglia, è disponibile da oggi la replica sui canali ufficiali Rai.

Possibile vedere il film in replica su Rai Play

Nel dettaglio, si segnala che la replica di 'Mai scherzare con le stelle' è disponibile online sul sito on demand Rai Play. Nel sito in questione, infatti, è facilmente reperibile la replica del film nella sezione dedicata alla saga 'Purché finisca bene', dal 12 febbraio in poi. Da ricordare che, per visualizzare le repliche su Rai Play è necessario registrarsi al sito e scaricare sui propri dispositivi l'applicazione omonima. La registrazione è totalmente gratuita e non comporta nessun onere a carico degli utenti.

Anticipazioni

La trama ufficiale di 'Mai scherzare con le stelle' segnala che Ines e Alfredo sono due ragazzi molto diversi fra di loro che vivono nello stesso palazzo e non si sopportano. La ragazza è un'operatrice ecologica che come passione ha l'astrologia e tutto quello che riguarda l'oroscopo. Insomma, è una sognatrice convinta, una persona che crede nel destino, negli astri e che guarda alle stelle prima di prendere una decisione importante nella sua vita.

Alfredo, al contrario, è un ingegnere impegnato nella realizzazione di un robot capace di carpire e comprendere le sensazioni e i sentimenti umani. Un ragazzo riservato, tranquillo, che programma sempre tutto nella sua vita e che crede soltanto a ciò che può essere spiegato con la scienza.

Il caso però vuole che un giorno i genitori di Ines si presentino senza preavviso a casa della figlia, costringendo quest'ultima a rifugiarsi a casa di Alfredo.

A quel punto i genitori della giovane si convincono che l'ingegnere è il nuovo fidanzato della figlia, costringendo la coppia ad inscenare una finta relazione amorosa. Questa convivenza indesiderata porta i due ragazzi a conoscersi meglio e ad innamorarsi perdutamente l'uno dell'altro a dispetto di tutte le loro diversità caratteriali.

Il cast

Il cast del film vanta al suo interno la presenza di due artisti già conosciuti a livello televisivo: Alessandro Roja e Pilar Fogliati. Il primo è noto al grande pubblico per il suo ruolo ne 'La compagnia del cigno', mentre la seconda è stata una delle protagoniste di 'Un passo dal cielo'.

Il regista della pellicola è Matteo Oleotto, già alla direzione della fiction tv, 'Volevo fare la rock star'.