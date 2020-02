Domenica 9 febbraio in prima serata su Rai 1 andrà in onda alle 21:25 la seconda puntata della fiction 'Come una madre' con protagonisti Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno e Katia Ricciarelli.

Nel secondo appuntamento proseguirà il viaggio di Angela, Bruno e Valentina che saranno sempre più braccati e presi di mira dalla polizia, dai servizi segreti e anche dagli assassini della madre dei bambini. I tre continueranno ad affrontare tante avventure e pericoli, però ad un certo punto arriverà un aiuto inaspettato da Kim, l'uomo misterioso che Elena avrebbe dovuto incontrare.

Angela si affezionerà sempre di più ai due bambini

Angela Graziani si affezionerà sempre di più a Bruno e Valentina e metterà a serio rischio la sua vita per proteggerli. La donna tenterà in tutti i modi di raggiungere il suo ex marito a Roma per seminare gli inseguitori che non si daranno pace fin quando non l'avranno trovata.

Il percorso dei tre protagonisti sarà pieno di ostacoli da superare e, lungo la strada, troveranno tanti pericoli, ma ci sarà anche qualcuno che, invece, lì aiuterà. La Graziani e i bambini vivranno tante avventure che permetteranno all'assistente sociale di avvicinarsi maggiormente ai ragazzini e costruire un rapporto di fiducia molto importante.

Angela, Bruno e Valentina, durante il loro viaggio, rischieranno sempre di essere catturati dalla polizia e dai servizi segreti, però riusciranno sempre a scamparla.

Angela racconterà a Bruno e Valentina della morte di suo figlio

Poi ad un certo punto, quando i tre si rassegneranno alla cattura, riceveranno un aiuto inaspettato e riusciranno a raggiungere Roma. Nella capitale si riaprirà la ferita di Angela che ricomincerà a pensare a suo figlio scomparso.

Infatti, la donna ritornerà a soffrire per la grave perdita e racconterà la sua storia ai ragazzi.

Bruno e Valentina si dimostreranno molto comprensivi e sapranno confortare la donna nel momento del bisogno. Poi, ci sarà un'altra persona molto potente che vorrà aiutarli per mettere un punto a questa storia, ma quando l'incubo sembrerà giungere al termine arriveranno i loro inseguitori.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata della fiction Rai con protagonista l'attrice nata a Barcellona, per scoprire ulteriori novità su come andrà a finire il viaggio della donna e dei due ragazzini.

Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la prima puntata di domenica 2 febbraio in diretta televisiva, potrà rivederla tramite la piattaforma gratuita di Rai Play. .