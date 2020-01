La terza puntata della fiction targata Rai 'La guerra è finita' andrà in onda in prima serata lunedì 27 gennaio nel 'Giorno della Memoria'. La Serie TV interpretata dagli attori Michele Riondino e Isabella Ragonese è stata accolta fin dal primo appuntamento da ottimi ascolti. La prima puntata ha registrato uno share del 21%, in quanto è stata seguita da 4.778.000 milioni di spettatori.

La miniserie diretta dal regista Michele Soavi è una storia liberamente ispirata a fatti storici e al libro 'Il viaggio verso la Terra promessa.

La storia dei bambini di Selvino' di Aharon Megged. In particolare, la vicenda è ambientata a Milano nel periodo successivo alla Liberazione dal fascismo di Benito Mussolini e, in particolare, nel momento in cui Il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) ordina la cattura del ministro Giovanni Preziosi. La fiction racconta, attraverso quattro appuntamenti, il ritorno alla vita normale per un gruppo di sopravvissuti ebrei ai campi di sterminio nazisti.

Giulia proverà a convincere la Marchesa a non riprendersi la tenuta

Nel terzo appuntamento che andrà in onda nel Giorno della Memoria, Davide continuerà a cercare disperatamente suo figlio, ma perderà di giorno in giorno la speranza di ritovarlo. In tutta questa situazione, Giulia cercherà in tutti i modi di stare vicino all'uomo nei momenti di sconforto. Intanto, il personaggio interpretato da Michele Riondino indagherà sul passato di Mattia, in quanto continuerà ad avere alcuni sospetti sul ragazzo.

In particolare, l'uomo teme che il giovane faccia parte di un gruppo di persone che durante la guerra hanno fatto cose terribili alla popolazione civile.

Invece, Stefano chiederà a Giulia di accompagnarlo ad un evento molto importante che si terrà in città, un ballo in cui ci sarà anche la marchesa Terenzi, la proprietaria della tenuta nella quale vivono i sopravvissuti. La donna accetterà l'invito che potrebbe rappresentare l'occasione giusta per convincere la nobildonna a desistere all'intenzione di riprendersi la struttura nella quale vivono tanti ragazzi ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento.

Inoltre, durante l'evento mondano, l'avvocato che ha un debole per Giulia, la presenterà come la sua fidanzata. Ma nonostante ciò, nel cuore della pedagogista continuerà ad esserci soltanto Davide.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della terza puntate per scoprire ulteriori novità sulla fiction Rai. Intanto, per chi non ha la possibilità di vedere gli episodi in tv o per chi volesse recuperare il primo episodio, può farlo tranquillamente tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.