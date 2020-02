Il famoso e appassionante sceneggiato di origini iberiche Il Segreto, presto segnerà il ritorno sul piccolo schermo di una nota attrice spagnola. Si tratta di Cristina Urgel, che dopo essere stata lontana dai media per un certo periodo diventerà una nuova protagonista della telenovela nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Il nuovo volto comincerà a far parte delle vicende ambientate a Puente Viejo, a partire dalla terza settimana del mese in corso. Nell'episodio in programmazione sull'emittente televisiva Antena 3 il 18 febbraio 2020, i fan faranno la conoscenza di Estefanía che porterà una ventata di freschezza nelle trame.

La nuova arrivata avrà un vero e proprio obiettivo da raggiungere, dato che vorrà rintracciare Tiburcio Comino (César Díaz Capilla).

Il Segreto, spoiler Spagna: entra in scena il giornalista Alberto Santos

Negli episodi spagnoli che il pubblico potrà seguire da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020, si assisterà all'entrata in scena del giornalista Alberto Santos. Quest’ultimo metterà piede nell'ufficio di Ignacio, e comunicherà ad Urrutia di essere giunto a Puente Viejo per indagare sull'incidente avvenuto molto tempo fa nella fabbrica di Bilbao.

Il nuovo arrivato interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo, non verrà accolto per niente bene dal Solozabal, visto che lo inviterà a lasciare la Spagna dopo avergli detto queste seguenti parole: “E’ stato tutto chiarito, non c’è nulla da rimuovere”. Nonostante ciò il new entry non demorderà, infatti sceglierà di restare nella cittadina iberica per continuare a portare avanti le sue ricerche.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Estefanía arriva in paese per Tiburcio

Da martedì 18 febbraio 2020 avverrà un nuovo ingresso, nelle trame spagnole della soap opera quotidiana in programma su Antena 3. Ad unirsi al cast de Il Segreto sarà Cristina Urgel, già conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo di Eva Hernández nella telenovela spagnola Cuore Ribelle (Bandolera). La nota attrice rivestirà i panni di Estefanía, una donna sorridente e attraente che arriverà in paese alla ricerca di Tiburcio Comino.

La nuova arrivata oltre a rapportarsi con gli abitanti del paese come se li conoscesse da sempre, con la sua astuzia riuscirà a farsi amica Dolores, entrando in possesso di informazioni personali della bottegaia senza che la stessa se ne accorgerà. Dagli spoiler inoltre si evince che l’ex acrobata si mostrerà abbastanza sfuggente nei confronti della nuova conoscente della moglie, che nel frattempo verrà ingannata. Ebbene sì Estefanía si rivelerà essere molto furba, e avrà tutte le carte in regola per far entrare in crisi la madre di Hipolito con il marito.