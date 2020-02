Domenica 9 febbraio andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 la seconda puntata di Come una Madre. Come si è appreso negli episodi precedenti, Angela è una donna distrutta dal dolore a causa della morte del figlio, e per questo motivo ha deciso di isolarsi in un paesino in provincia di Roma.

Tuttavia, la donna non è riuscita a trovare un pizzico di tranquillità, dato che la sua vicina di casa, dopo averle affidato i figli, è stata assassinata. Angela, indagata per omicidio e sospettosa nei confronti degli inquirenti, si è ritrovata costretta a fuggire insieme a Valentina e Bruno, i figli della vittima.

Nel secondo appuntamento di Come una Madre, i tre proseguiranno nella loro fuga e approderanno a Roma.

Seconda puntata di Come una Madre: Angela racconta ai bimbi della perdita del figlio

Angela, convinta che l'ufficiale dei servizi segreti (interpretato da Sebastiano Somma) sia corrotto, continua a portare avanti la sua fuga insieme ai piccoli. La donna cercherà aiuto nell'ex marito, un uomo che in passato ha molto amato ma dal quale si è separata in seguito alla morte del figlio Matteo.

Nel secondo appuntamento di Come una Madre, il rapporto tra la protagonista e i bambini diventerà più profondo.

Affrontare insieme le difficoltà che incontreranno lungo il cammino darà loro l'opportunità di conoscersi meglio e di fidarsi gli uni dell'altra. Angela, per sopravvivere e per far sì che anche i ragazzi restino in vita, sarà costretta a fare ciò che aveva evitato di più nei mesi precedenti, ovvero affrontare il proprio dolore per il lutto subito. La donna racconterà a Bruno e a Valentina dell'incidente del figlio Matteo.

Angela riceverà l'aiuto di un personaggio influente

Nella seconda puntata di questa fiction considerata a metà tra un poliziesco e un road movie, il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada deciderà di raggiungere Roma. La donna riterrà che, una volta arrivata nella capitale, potrà essere scagionata dall'accusa di omicidio e mettersi in salvo. Potrà contare su un aiuto inaspettato per raggiungere il suo obiettivo.

Dopo alcuni imprevisti, Angela e i bambini riusciranno ad approdare nella Città Eterna, dove un personaggio molto influente sembrerà intenzionato a prendere le loro difese. La situazione sembrerà quindi volgere a loro vantaggio, ma in realtà i protagonisti di Come una Madre dovranno continuare a guardarsi le spalle: coloro che li inseguono avranno degli interessi molto alti in gioco e non saranno disposti a lasciare in pace la donna e i bambini. Riuscirà Angela a mettere in salvo se stessa, Bruno e Valentina? Si potrà sapere soltanto nella terza e ultima puntata.

È possibile rivedere i vari episodi della fiction Come una Madre su RaiPlay, piattaforma della Tv di Stato accessibile gratuitamente tramite tablet, smartphone e Smart Tv.