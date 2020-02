Come mai il Trono Classico manca dal video da un paio di settimane? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da qualche tempo e, più precisamente, da quando ci si è accorti che i protagonisti dell'"Over" sono gli unici che il pubblico vede in tv da oltre dieci giorni. Un Gossip che impazza in rete, inoltre, sostiene che Maria De Filippi abbia volutamente sospeso le puntate dei giovani per creare suspense nei telespettatori sul finale dei percorsi di Giovanna, Sara, Carlo e Daniele.

I 'giovani' spariscono dalle puntate di Uomini e Donne

È dallo scorso 11 febbraio che i telespettatori di Uomini e Donne non assistono alla messa in onda di una puntata del Trono Classico: la programmazione del dating-show in questo periodo, infatti, è stata interamente dedicata ai protagonisti dell'Over e alle loro vicissitudini amorose.

La domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione, dunque, è: come mai la parte dedicata ai "giovani" è sparita dalla tv da quasi due settimane?

Alcuni siti di gossip hanno provato a rispondere a questo, riportando una voce che impazza in rete da qualche giorno: pare che Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro abbiano deciso di stoppare per un po' la messa in onda del Trono Classico per varie motivazioni.

La pausa del Trono Classico fa discutere i fan di Uomini e Donne

"Il Trono Classico è stato sospeso momentaneamente. Si continua a registrare, ma probabilmente le puntate saranno trasmesse tutte insieme", è questo il rumors che da qualche giorno circola con insistenza in rete su Uomini e Donne.

Pare che la redazione, d'accordo con la conduttrice, abbia deciso di far rifiatare la parte del dating-show dedicata ai giovani dopo un'inizio di stagione molto difficile: gli ascolti che hanno fatto registrare gli episodi incentrati sulle conoscenze dei tronisti, infatti, sono piuttosto bassi sin da settembre scorso.

Se Gemma Galgani e gli altri protagonisti dell'Over regalano uno share che sfiora spesso il 25%, i ragazzi seduti sulla poltrona rossa raggiungono a fatica il 18%; una differenza netta, che palesa la preferenza della maggior parte dei telespettatori per il parterre di dame e cavalieri alle esterne dei giovani Carlo, Daniele, Giovanna e Sara.

Oggi nuova registrazione del Classico di Uomini e Donne

Che il Trono Classico non vada in onda da quasi due settimane è un chiaro segnale da parte degli addetti ai lavori sulla poca presa che i suoi protagonisti stanno avendo sul pubblico: nessuno degli attuali tronisti, infatti, sembra aver fatto breccia nel cuore della gente da casa, che continua a preferire i "colleghi" dell'Over come Gemma, Armando e Barbara.

Nonostante l'assenza prolungata dal video, le puntate dei giovani vengono regolarmente registrate ogni settimana: oggi, per esempio, Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento con Giovanna (il cui "insediamento" sul trono non è ancora stato trasmesso in tv, sebbene sia avvenuto circa un mese fa), Carlo, Sara e Daniele.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 febbraio, dunque, trapeleranno le anticipazioni dell'ultima delle cinque puntate del Classico che la redazione ha "in cantiere" ma che fatica a collocare nella programmazione settimanale del dating-show.