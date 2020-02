Oggi, martedì 18 febbraio, andrà in onda su Real Time la sesta puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Questa sera, come di consuetudine, otto single arriveranno nel ristorante più romantico d'Italia e tra questi ci saranno due graditi ritorni: dalle terza edizione ritornano Beatrice e Nico.

Primo appuntamento, anticipazioni: Nico uscirà con Giorgia

Nico e Beatrice sono stati due protagonisti della terza stagione di Primo Appuntamento. La loro uscita è stata molto particolare, infatti la donna rimase soprattutto ammaliata dal lavoro di lui, ovvero il necroforo.

Ovviamente l'incontro non finì come Nico sperava, infatti se lui era rimasto affascinato da Beatrice, la stessa cosa non poteva dire quest'ultima del suo cavaliere.

Come lei stessa ha spiegato, quando un uomo le piace le provoca "imbarazzo", invece Nico le sembrava di conoscerlo da una vita. I due hanno instaurato una bellissima amicizia, anche se all'inizio per Nico non è stato facile, ma quando si è reso contro che Beatrice non voleva andare oltre, ha deciso di arrendersi.

A ogni modo nella puntata di oggi, martedì 18 febbraio, i due avranno altri due appuntamenti al buio.

Per Beatrice ci sarà Luca, 39enne barista di Roma, mentre Nico uscirà con Giorgia, una ragazza di 33 anni con una passione particolare: i serial killer e i cadaveri. Per lei sarà l'ideale uscire con un necroforo? L'episodio di Primo Appuntamento andrà in onda a partire dalle 21:20 su Real Time.