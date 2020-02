Una vita torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni inerenti alle puntate in onda dal 23 al 28 febbraio, rivelano che Ursula verrà arrestata per l'omicidio di fra Guillermo dopo che l'arma del delitto verrà ritrovata fra le sue cose. Intanto, Lucia lascerà Samuel all'altare, il quale avrà una reazione violenta, mentre Susana preoccupata per il suo nipotino inizierà a vestirsi solo con abiti scuri affinché il Signore lo faccia guarire. Infine, Celia farà pace con Trini.

Una Vita, il commissario Mendez arresta Ursula

Le anticipazioni Una Vita dal 23 al 28 febbraio, rivelano che Telmo spiegherà a fra Bartolomé che quando ha trovato fra Guillermo morto, stava per comunicargli di aver deciso di lasciare gli abiti talari. Nel frattempo, Felipe sotto shock per la perdita del figlio che aspettava con sua moglie Celia, accuserà Trini di aver provocato l'aborto. Don Ramon, parlerà con sua moglie e deciderà di non fare nulla contro l'amico. Poco dopo, Susana per fare in modo che il Signore permetta la guarigione del suo nipotino, inizierà a vestirsi soltanto con abiti casti e scuri.

Intanto, Iñigo deciderà di non interrompere la collaborazione con Tito, ma lo spingerà a comportarsi in maniera più responsabile. Poco dopo, Celia non darà peso alla furia di Felipe e deciderà di fare pace con Trini. Nel frattempo, il commissario Mendez dopo aver scoperto che Ursula aveva avuto una discussione con fra Guillermo, interrogherà anche Fabiana sull'omicidio e poi darà ordine di perquisire la casa canonica.

Subito dopo procederà all'arresto della Dicenta, visto che tra le sue cose sarà ritrovata l'arma del delitto. Più tardi, Tito inizierà a seguire le regole di Iñigo allenandosi tutti i giorni con Liberto e mangiando in modo sano.

Una Vita, trame al 28 febbraio: Lucia lascia Samuel sull'altare

Negli episodi Una Vita in onda dal 23 al 28 febbraio, vedremo Agustina comportarsi in maniera piuttosto insolita e darà la netta impressione che stia nascondendo qualcosa.

Intanto, Telmo si recherà in carcere da Ursula e dopo aver parlato con lei, si convincerà che la donna sia totalmente estranea ai fatti. Più tardi, Celia nonostante la sofferenza per il recente aborto che ha subito, deciderà di continuare a farsi carico dei preparativi delle nozze di Samuel e Lucia. Il giorno del matrimonio arriva e la Alvarado darà sin da subito l'impressione di non essere molto convinta di fare il grande passo. La giovane, infatti, al momento di pronunciare il sì, cambierà idea e lascerà Samuel sull'altare mentre Telmo in abiti civili assisterà alla scena dall'ultima fila. Poco dopo, l'Alday che non si aspettava minimamente il rifiuto di Lucia, la apostroferà con epiteti per nulla carini e Felipe si vedrà costretto a prendere le difese della parente.

Una Vita, spoiler fino al 28 febbraio: Celia vuole prendersi cura di Trini

Gli spoiler Una Vita relativi agli episodi in onda fino al 28 febbraio, ci raccontano che Tito vincerà il suo primo incontro rendendo Iñigo orgoglioso di lui. Nel frattempo, Jacinto si sentirà in colpa in quanto sarà convinto di aver illuso Marcelina, e così chiederà a Servante di aiutarlo a trovare il modo giusto per chiedere scusa alla giovane che è perdutamente innamorata di lui. Poco dopo, Felipe convinto che sua moglie abbia bisogno di allontanarsi da Acacias per riprendersi dal terribile aborto che l'ha devastata, acquisterà i biglietti per andare in Inghilterra a trovare Tano.

Celia, però, non sarà del suo stesso avviso e rifiuterà il viaggio dicendo al consorte che ora deve prendersi cura di Trini, la quale ha iniziato ad avvertire dei malesseri a causa del termine della gravidanza.