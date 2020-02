Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap scritta da Aurora Guerra, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia pugnalerà a morte Dori Vilches dopo aver salvato la vita a Maria Castaneda, mentre Esther Soto vedrà l'arrivo della madre Marina a Puente Viejo.

Il Segreto, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: la trappola di Severo e Carmelo

Gli spoiler de Il Segreto, trasmessi da domenica 23 a venerdì 28 febbraio su Canale 5, rivelano che Maria scoprirà il passato turbolento di Dori.

A tal proposito, la sorella di Matias (Ivan Montes) crederà di essere indenne ai pericoli della Vilches, per poi rendersi conto di essere caduta nella sua trappola. Intanto, Fernando (Carlos Serrano) si alleerà con Garcia contro gli abitanti di Puente Viejo, mentre Don Anselmo (Mario Martin), Don Berengario e Francisca cercheranno di convincere quest'ultimo a non inondare il paesello. Severo e Carmelo, invece, organizzeranno una trappola per smascherare il Mesia. In pratica, il sindaco ed il Santacruz inviteranno la Montenegro a recarsi in una casupola abbandonata, dove aspetteranno l'arrivo del figlio di Olmo.

Dori tenta di uccidere Maria, arriva Marina

Don Anselmo cercherà di convincere il collega che le intenzioni di Esther non potrebbero essere veritiere. Intanto, Anacleto pubblicherà un articolo, in cui metterà Morales in cattiva luce. Il sottosegretario, a questo punto, andrà su tutte le furie, mentre Dori rappresenterà un vero pericolo per Maria (Loreto Mauleon). L'infermiera, infatti, legherà la Castaneda ad un lettino, con l'intenzione di farle del male con un bisturi tagliente.

Allo stesso tempo, la madre di Esther, Marina, giungerà all'improvviso a Puente Viejo. Qui, la figlia cercherà di convincere la Soto a lasciare in fretta e furia la zona, in quanto ha paura che la verità venga a galla. Infine, la Vilches tenterà di uccidere la sorella di Matias (Ivan Montes), se non venisse salvata dall'intervento di Fernando.

Il Segreto trame settimanali al 28 febbraio: Esther inganna Don Anselmo

Le trame settimanali de Il Segreto in programma fino al 28 febbraio su Canale 5, rivelano che il figlio di Olmo (Iago Garcia) pugnalerà all'addome Dori dopo aver capito le sue intenzioni di tradire il suo piano. Poi, occulterà il corpo della povera infermiera, mentre Esther sarà sempre più in ansia, visto che aveva detto a suo padre Don Berengario, che la madre era morta durante una tempesta in Marocco. Infine, la Soto farà credere a Don Anselmo di non avere un legame con la nuova arrivata. In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si precisa che la soap opera torna in onda domani 19 febbraio dalle ore 16:30 su Canale 5.