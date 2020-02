Prosegue la quarta stagione di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Dopo la pausa di settimana scorsa, dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo, il programma torna in scena con la sua quinta puntata. Per oggi, martedì 11 febbraio, è prevista la presenza di un "single" molto speciale: l'ex protagonista di Matrimonio a prima vista Fulvio Amoruso.

Primo Appuntamento, anticipazioni: Fulvio Amoruso affronta il suo incontro al buio

Fulvio è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Matrimonio a prima vista, il docu-reality andato in onda su Real Time alla fine del 2019.

Per lui i tre professionisti avevano combinato delle nozze "al buio" con Federica, ma se i due risultavano compatibili "sulla carta", non si poteva dire la stessa cosa nella realtà. Infatti non hanno mai legato e tutt'oggi sono in corso le pratiche per il divorzio.

Per questo il ragazzo della provincia di Grosseto è pronto a rimettersi in gioco e stasera incontrerà Rossella, ragazza 31enne di Napoli, molto tradizionalista, che sogna di andare all'altare con l'uomo della sua vita sposandosi in chiesa.

Come la prenderà quando scoprirà che Fulvio è divorziato? Per scoprirlo, l'appuntamento è per le 21:10 su Real Time.