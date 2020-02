Prosegue la settimana di Uomini e donne e nella puntata di oggi, martedì 11 febbraio, potrebbe andare in scena il trono over, con la registrazione effettuata lo scorso 30 gennaio. La protagonista, come d'abitudine, sarà Gemma: la dama torinese, infatti, porrà fine alla sua conoscenza con Emanuele, il cavaliere di Parma giunto in trasmissione appositamente per lei.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma e il bacio 'troppo umido' con Emanuele

A quanto pare Emanuele non è riuscito a conquistare il cuore di Gemma Galgani a ritmo di danza.

Stando alle anticipazioni, nella puntata di oggi 11 febbraio, la dama torinese metterà la parola fine alla conoscenza con il cavaliere. Il motivo? Il poco trasporto con l'uomo, anche a causa di alcuni baci che ci sarebbero stati tra i due (uno è stato definito, dalla dama stessa, "troppo umido").

Fatto sta che questo potrebbe non essere l'unico problema. Infatti, sempre stando ad alcune dichiarazioni fatte da Gemma, Emanuele le avrebbe confidato che nella sua vita ha sempre avuto relazioni con donne molto più piccole di lui, quindi la dama torinese non riuscirà a capire come possa essersi invaghito di una sua coetanea.

Emanuele avrà modo di dire la sua? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.