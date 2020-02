Oggi 11 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over in cui non mancheranno nuovi colpi di scena. Al centro dello studio di Maria De Filippi ancora una volta la dama storica Gemma Galgani, che racconterà come sta procedendo la sua frequentazione con Emanuele. Dal racconto si verrà a sapere che tra i due ci sono stati anche dei baci che, a quanto pare, non sono stati particolarmente graditi dalla Galgani, che perciò deciderà di chiudere con il cavaliere, scatenando una nuova accesa discussione in studio.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma non gradisce i baci 'umidi' di Emanuele

Una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne terrà compagnia ai numerosissimi fan anche nel pomeriggio di martedì 11 febbraio. Quello che andrà in onda fa riferimento alla registrazione dello scorso 30 gennaio durante la quale, stando a quanto pubblicato su 'Il Vicolo delle news', ci saranno delle novità in merito a Gemma Galgani. Come di consueto, si partirà dall'rvm post puntata in cui la dama ammetterà di essere intrigata da Emanuele.

Le cose però cambieranno a sorpresa quando Gemma farà il suo ingresso in puntata e racconterà di essere uscita con il cavaliere. Tra i due ci sono stati tre baci, l'ultimo dei quali definito 'umido' e che la dama torinese non ha gradito. A rincarare la dose su quanto accaduto ci penserà Emanuele, che dichiarerà che lui e Gemma sono quasi 'finiti in doccia insieme'.

Gemma chiude con Emanuele nella puntata di Uomini e donne dell'11 febbraio

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne pubblicate dal sito Il Vicolo delle news Gemma, dopo il bacio 'umido' del cavaliere, vorrà interrompere la conoscenza. Si assisterà quindi all'ennesimo addio della dama al suo corteggiatore che darà il via a discussioni e polemiche in studio. Dopo l'ampia parentesi dedicata ad Emanuele e Gemma, si passerà a parlare di Simonetta che, a sorpresa, rivelerà di essere uscita con Marcello.

In questo caso sarà Gianni Sperti a manifestare i suoi dubbi e le sue perplessità, dato che la dama non ha mai manifestato interesse nei riguardi del cavaliere. Anche Samuel interverrà nella vicenda dichiarando di trovare il tutto molto strano.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla rottura tra Emanuele e Gemma, si ricorda che la nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over andrà in onda martedì 11 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa. Su Witty tv, invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, e trovare diverse curiosità riguardanti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.