Primo appuntamento settimanale del trono over di Uomini e donne, che vedrà Gemma Galgani come assoluta protagonista. Nella puntata di oggi, martedì 4 febbraio, la dama torinese dirà ancora la sua in merito all'astio che Tina Cipollari prova nei suoi confronti, ma non solo. Il centro dello studio si trasformerà in una pista da ballo e Gemma avrà l'opportunità di ballare con Umberto, ballerino professionista di Amici di Maria De Fillippi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma e il ballo con Umberto

Nell'appuntamento odierno Gemma Galgani, come di sua consuetudine, non si darà pace in merito all'atteggiamento che Tina Cipollari ha nei suoi confronti.

"L'entusiasmo non riuscirà a farmelo passare", affermerà la dama torinese, convinta sempre più del fatto che anche lei riuscirà a trovare l'amore all'interno del dating show.

La Galgani, intanto, sta uscendo con Emanuele, ma a quanto pare anche altre dame hanno chiesto di lui, in primis Antonella. Quest'ultima, oggi in studio, chiederà al cavaliere di ballare con lei e la cosa non farà molto piacere a Gemma. Per questo motivo, successivamente, lo studio si trasformerà in un pista da ballo e la dama torinese avrà la possibilità di ballare con Umberto, ballerino professionista di Amici.

L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.