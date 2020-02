Da giorni circolano sui social le voci di una presunta crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il dubbio è sorto dopo il ritorno di Ida nello studio di Uomini e donne per partecipare insieme alle altre donne del parterre alla sfilata di moda. In questa occasione, non potevano non chiedere alla donna come stessero andando le cose tra lei e Riccardo. Inaspettatamente, però, Ida non ha dato risposta ed è scoppiata in lacrime dicendo di non volerne parlare. La donna in effetti è apparsa diversa dal solito.

Molti avevano già capito che qualcosa tra i due non stesse andando di nuovo bene. Ida infatti sul suo profilo Instagram aveva pubblicato nei giorni precedenti la sfilata una serie di canzoni molto malinconiche. Anche nei giorni successivi la donna è apparsa triste e con uno stato d'animo non certo dei migliori. Infatti, in una delle storie ha detto che il suo morale era davvero a terra. Ieri, la bellissima dedica di Riccardo Guarnieri che fa ben sperare i fan della coppia. Ecco le belle parole che ha scritto sotto la foto insieme alla Platano.

Riccardo Guarnieri a Ida Platano: 'Io sono con te in ogni istante'

Ieri sul suo profilo Instagram Riccardo Guarnieri ha pubblicato una foto in cui lui ed Ida appaiono insieme felici e sorridenti. La foto è accompagnata da una dedica davvero molto romantica fatta alla donna. La frase tratta da una bellissima poesia di Alda Merini dal titolo: "Io sono con te' è: "Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce." Un pensiero davvero importante, che sembra sancire anche questa volta il riavvicinamento con Ida Platano.

Dunque l'ennesima crisi sembra essere ormai alle spalle, e i numerosi fans della coppia sperano che le nozze siano sempre più vicine.

Nozze sempre più vicine per la coppia di Uomini e Donne

Poco prima delle festività natalizie infatti, Riccardo Guarnieri aveva fatto una sorpresa ad Ida ridandole l'anello di fidanzamento che in un primo momento lei non aveva accettato. Come molti ricorderanno infatti, la dama bresciana aveva detto che per compiere un passo importante come quello del matrimonio occorre creare delle basi solide, costruire un rapporto stabile.

Per questo aveva deciso di lasciare di nuovo il programma con Guarnieri. Entrambi volevano riprovarci ma questa volta molto seriamente. In seguito è arrivata la bellissima dedica apparsa su Instagram pochi giorni fa. Cosa ne penserà la Platano? L'avrà apprezzata? Non resta che aspettare ulteriori conferme da parte di entrambi. Molti infatti credono che la dedica in realtà sia stata fatta proprio per cercare di riconquistare la donna e non perché stia andando di nuovo tutto bene.