Nel secondo appuntamento settimanale del trono over di Uomini e donne, in onda oggi mercoledì 5 febbraio, duro confronto tra Mattia e Anna: le cose non stanno procedendo come la dama sperava. Anche Samuel avrà il suo da fare, infatti le sue tre conoscenze (Valentina M, Aurora e Alessia) nutriranno dei forti dubbi sul suo comportamento.

Uomini e Donne, anticipazioni, Mattia e Anna in crisi, lei: 'Mi sembravi entusiasta'

Nella puntata odierna di Uomini e Donne verrà a galla la crisi che c'è tra Anna Tedesco e Mattia.

Per la dama tutto sembrava filare liscio, al punto tale che ammetterà all'uomo "mi sembravi entusiasta", ma a quanto pare le cose si dimostreranno ben diverse. Per Valentina il cavaliere dovrebbe trovare meno scuse e dire semplicemente alla dama che tra loro non potrebbe nascere una relazione.

Samuel, invece, sta proseguendo in contemporanea ben tre conoscenze: Valentina M, Aurora e Alessia. Secondo Tina Cipollari il cavaliere non è interessato a nessuna delle tre. Per Alessia l'uomo "non sa quello che vuole", mentre per Aurora dovrebbe concentrarsi solamente su poche donne.

Quale decisione prenderà Samuel? L'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è per le 14:45 su Canale 5.